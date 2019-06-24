伴唱機版權爭議 蘇貞昌宣布中止修著作權法

（中央社記者顧荃台北24日電）各地里長、歌唱協會等團體不滿電腦伴唱機夯曲遭壟斷，民進黨立法院黨團提案修著作權法解套，但引起音樂界疑慮。行政院長蘇貞昌今天宣布，跟黨團討論後，決定中止修法。

蘇貞昌下午在臉書發文表示，許多鄉親在里民中心、區民中心等公共場所用伴唱機唱歌，卻要擔心一不小心侵權受罰的狀況，這實在需要一個合理的方法來解決，因此民進黨立法院黨團提出修正「著作權法」，才能讓鄉親開心唱歌。

蘇貞昌說，但音樂界朋友對於修法草案中，智財權的保障有疑慮，這幾天紛紛反應。

蘇貞昌表示，聽了各界的意見，行政院跟黨團經過再三討論後，決定中止修改「著作權法」，重新強化溝通，釐清爭議與疑慮。接下來，負責的部會機關會跟灌歌的廠商加強宣導，政府也會好好思考再溝通，拿出雙贏的措施，讓大家放心歡唱，也保障音樂創作人的權利。

蘇貞昌並幽默虧了一下副院長陳其邁，他說：「沒有甚麼爭議，是大家聽陳其邁副院長唱首歌不能解決的。如果有，那就請他連唱兩首。」

各地歌唱協會、歌唱班等團體與伴唱機業者18日至經濟部智慧財產局陳情，指出時下夯曲全都遭單一伴唱機業者壟斷，並收取高額伴唱機租金，其他伴唱機業者也難以取得授權，近期更有多處里民活動中心遭業者寄發存證信函揚言提告。

民進黨立法院黨團日前提案修正著作權法，草案將修正與增訂音樂著作重製於電腦伴唱機的強制授權規定；並增訂提供公眾使用的非營利場所設置電腦伴唱機，所涉及的爭議僅屬民事問題，不生刑事責任等。（編輯：趙蔚蘭）1080624