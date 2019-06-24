文官個資疑外洩 銓敘部：影響人數達24萬筆

（中央社記者王承中台北24日電）銓敘部今天表示，日前接獲情資知悉國外網站揭露疑似銓敘部掌理的個資59萬筆，實際影響人數高達24萬多筆，銓敘部已採取相關因應措施，進行全面性資通安全檢測，確實檢討改進。

銓敘部今天在官方網站上發佈個資外洩通知指出，銓敘部於22日接獲外部情資知悉國外網站揭露疑似銓敘部所掌理的個人資料逾59萬筆，銓敘部依個人資料保護法第12條及施行細則第22條規定通知當事人相關事項。

銓敘部指出，影響範圍為民國94年1月1日至101年6月30日間中央及地方機關公務人員送審人員歷史資料，實際影響人數為24萬3376筆，欄位包含身分證字號、姓名、服務機關、職務編號、職稱。

至於已採取的因應措施，銓敘部表示，依資通安全管理法向行政院國家資通安全會報技術服務中心進行資安事件通報。疑似外洩資料的資訊系統早已於104年3月下線，為求審慎，銓敘部即刻對本案現行運作相關資通系統進行弱點檢測及重新檢視防護措施。

銓敘部指出，針對本事件，銓敘部已協請行政院資通安全處協助進行根因調查及全機關全面性資通安全檢測，將確實檢討改進，並依資通安全管理法及個人資料保護法持續精進各項資通安全及個資保護相關作為。（編輯：林治平）1080624