台中部分地區停水或減壓23小時 影響16萬戶

台中市部分地區25日下午2時起停水或減壓23小時，影響約16萬3000戶。（中央社檔案照片）

（中央社記者郝雪卿台中25日電）台灣自來水公司指出，為搶修鯉魚潭給水廠原水管線漏水，台中市部分地區自今天下午2時起停水23小時；期間停水或減壓等會影響戶數約16萬3000戶，已設置臨時供水站應急。

台灣自來水公司第四區管理處表示，因搶修鯉魚潭給水廠位於苗栗縣三義鄉苗52線的2600釐米口徑原水管線漏水，自下午2時起至明日下午1時止停水，其中施工需13小時，復水需10小時，影響供水時間共計23小時。

第四區管理處指出，這次停水戶數約10萬3000戶、水壓降低戶數約6萬戶，影響所及戶數共計16萬多戶，除停水區域及水壓降低區域，其餘地區不受影響，正常供水。停水區域復水後，管線末端、大樓及地勢較高地區的供水將會延後數小時。

水公司公布這次的停水地區共有神岡、潭子、豐原、大雅、北屯、西屯、南屯、烏日、沙鹿、龍井、梧棲、大甲等區內的部分里；減壓區域則有西屯區、西區、北區、北屯區、清水區、沙鹿區、梧棲區、台中港區、龍井區等部分里。

水公司表示，停水期間會設置臨時供水站，位置請查詢https://www4.water.gov.tw。（編輯：戴光育）1080625