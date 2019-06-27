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ESPN：杜蘭特跳脫勇士合約 成自由球員待價而沽

最新更新：2019/06/27 04:59

（中央社舊金山26日綜合外電報導）體育電視頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA金州勇士隊明星前鋒杜蘭特已經決定，拒絕行使選擇權以3150萬美元年薪續留勇士一年，而將成為不受限制的自由球員，待價而沽。

杜蘭特（Kevin Durant）2017和2018年都獲選NBA總冠軍賽最有價值球員（MVP），2014年則獲選NBA年度MVP。本月稍早總冠軍賽第5戰時，他在第2節傷到右腳阿基里斯腱，已接受手術治療。

30歲的杜蘭特預期在復健期間將錯過NBA2019-20年球季，寄望在痊癒後能恢復最佳狀態，這可能嚇走一些有意挖角的球隊，因為若是要花大錢網羅NBA最大球星之一，他們會希望他能很快重返球場。

儘管如此，NBA自由球員市場30日開放時，杜蘭特仍可望成為幾支球隊搶人目標。由於NBA規定要到7月6日才能簽訂新合約，雖然有可能先談定條件，仍有一週時間可能出現各種報導，球隊要等到簽約後才能證實。

ESPN報導，依據NBA的薪資限制規定，紐約尼克隊是有最多本錢的球隊之一，據料可能爭取杜蘭特加盟，布魯克林籃網和勇士也可能加入戰局。他和經紀人如今在紐約準備評估各種選項。

波士頓塞爾蒂克的厄文（Kyrie Irving）、多倫多暴龍的雷納德（Kawhi Leonard）和勇士後衛湯普森（Klay Thompson ）料將是另幾位最熱門的頂尖自由球員。（譯者：林治平）1080627

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