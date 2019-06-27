黃甘霖辭獅教頭劉育辰暫代 12強看本人意願

中華職棒統一獅隊27日表示，總教練黃甘霖（左2）因身體不適請辭，目前暫由打擊教練劉育辰代理總教練一職。圖左為投手教練鄭博壬、左3為投捕教練陳瑞昌。（資料照片）中央社記者張新偉攝 108年6月27日

（中央社記者楊啟芳台北27日電）統一獅已經結束上半季所有賽事，總教練黃甘霖因身體因素向球團請辭，由原打擊教練劉育辰暫代總教練職務，也兼任打擊教練；12強中華隊外野教練則是以黃甘霖意願為主。

昨天在台南球場的比賽，現場有球迷直接大喊黃甘霖下台，今天即請辭。黃甘霖向球團表示，因近年來身體狀況不佳，想要好好休息，因此球團同意其請辭總教練，並希望黃甘霖能好好休息，而總教練一職接任人選已選定原打擊教練劉育辰代理，並兼任打擊教練。

獅隊上半季整體戰績不如預期，25勝34敗1和，排名第4，獅隊球團表示，主因為調度、傷兵、洋將戰力等因素，球團也深刻檢討反省，將給予選手更明確定位及角色，並積極尋找第4名洋將，強化洋將戰力。

領隊蘇泰安指出，至少下半季都會由代總教練劉育辰負責，7月1日的選秀也是全權交給他。蘇泰安說：「育辰做事有條理、有規劃性也有邏輯，個性很穩重，我覺得他非常適合。」

由於黃甘霖也是世界12強賽中華隊外野教練，且是由選訓委員會決議選出，蘇泰安表示，黃甘霖是請辭獅隊總教練，不過現在還是屬於獅隊教練，只是沒有職務，想要先讓他好好休息，12強部分只要黃甘霖本人有意願，獅隊都會尊重。

洪一中則表示，這個消息也是剛剛在高鐵上才看到，有點意外，還需要時間了解狀況，不過他認為，有沒有做獅隊總教練跟中華隊教練，兩件事沒有什麼關係。（編輯：吳協昌）1080627