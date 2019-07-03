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桃猿風光拿季冠軍 拋有意轉賣球隊震撼彈
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桃猿宣布轉賣
中職Lamigo桃猿隊驚傳將轉賣，桃猿隊近年戰績亮眼，連拿5座季冠軍、力拚挑戰3連霸，但傳出球團打算轉賣球隊。
桃猿宣布轉賣
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桃猿風光拿季冠軍 拋有意轉賣球隊震撼彈

最新更新：2019/07/03 10:51
中職Lamigo桃猿隊驚傳將轉賣。（中央社檔案照片）
中職Lamigo桃猿隊驚傳將轉賣。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北3日電）中職Lamigo桃猿隊驚傳將轉賣，桃猿隊近年戰績亮眼，連拿5座季冠軍、力拚挑戰3連霸，但傳出球團打算轉賣球隊，若真如此，中職還沒等到第6隊，先出現球隊面臨轉手。

桃猿隊近7年拿了5座總冠軍，若從達達集團2004年接手球隊算起，總計拿下6次總冠軍，去年完成隊史首次2連霸，今年6月25日拋下上半季封王彩帶，拿下隊史第13座季冠軍，也是破紀錄連拿5座季冠軍的球隊。

歡喜拋下封王彩帶，近年戰績、票房在中職各隊中都有亮眼成績，但據了解，上週就曾召集球團主管，領隊劉玠廷語帶哽咽宣布，打算轉賣球隊。

轉賣球隊消息已在管理階層傳開，桃猿隊打算告知球員後，正式赴中職申告欲轉手球隊，但球團表明，在球隊正式轉手前，一切維持正常運作。

中華職棒今年迎來第5隊味全龍，外界都認為味全龍隊的加盟，有機會可以吸引第6隊投入，但中職還沒等到第6隊，再度有球隊宣布要轉手，這也是繼2016年義大犀牛後，再度出現中職有球隊欲轉賣。（編輯：唐聲揚）1080703

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