Lamigo桃猿球團向球迷致歉 會完成轉賣前所有任務【全文】

（中央社網站）Lamigo桃猿隊宣布轉賣，球隊總經理劉玠廷3日中午在官方粉絲專頁發表給球迷的公開信，對所有真心支持球隊的10號隊友（指球迷）說抱歉，但強調由中小企業經營職棒的年代已逐漸過去。

桃猿隊近7年拿了5座總冠軍、力拚挑戰3連霸，戰績亮眼，但傳出球團將轉賣球隊，球團今天下午4時在中華職棒聯盟召開轉賣程序說明記者會，並將由劉玠廷宣布。

以下為公開信全文：

致 十號隊友

親愛的十號隊友

我是Lamigo桃猿隊總經理劉玠廷

轉賣球隊的想法放心頭多年始終難以啟齒，終於還是在今天正式對外宣佈啟動Lamigo桃猿隊的轉賣程序，球隊走過16個球季，歷經了職棒的低谷與高潮、球團更迭不斷，可預見的是由中小企業經營職棒的年代已逐漸過去。

台灣的棒球環境在近年來達到前所未見的榮景，中華職棒也越來越進步。16年來我們始終致力於屬地主義的落實、透過主場經營不斷地提升觀賽環境也終於在近年全猿主場開花結果。同時多年來不斷地厚實一二軍選手實力，提升訓練品質與環境也讓我們在近7年奪下5座的總冠軍。16年來La New傾集團之力投注在職業運動的發展，然而演變至今所需投入的資源與人力對於一個中小企業來說已漸感吃力，我們自豪Lamigo桃猿隊是現今台灣最強的職業球隊，也為了要一直強下去因此未來仍需要實現更多計畫，無論是外野的改建工程或是二軍訓練基地建置，再再都需投入大量資源，而這些都已遠超出我們的能力負擔，為了球隊的長久興盛，由更有實力的企業來接手是最好的辦法。

過去Lamigo桃猿隊總是引領台灣棒球之先，締造了許多輝煌的歷史，今年更有完成3連霸的偉大目標。我們在16年前投入中華職棒，一直以來兢兢業業地面對每一個挑戰、征服每一個對手、咬牙苦撐集團自身的難關來為棒球奉獻；16年後，我們知道自己的能力逐漸跟不上職棒快速發展的腳步，也因此才做出這個困難的決定。特別感謝一直以來全體隊職員的努力與付出，也真心對所有十號隊友說一聲抱歉，我們會負責任地完成轉賣前的所有任務，Lamigo的球賽或許已接近尾聲，但中職的路仍很長，就讓我們一起走完3連霸的最後一哩路，高唱最後一次的桃猿最強！

劉玠廷 敬上

桃猿劉玠廷：中小企業經營職棒年代已過

（中央社記者楊啟芳台北3日電）中職Lamigo桃猿確定在下午4時召開轉賣記者會，領隊劉玠廷稍早在粉絲專頁寫了超過600字的文章給十號隊友（球迷），提到轉賣想法已經多年，中小企業經營職棒年代已過。

劉玠廷表示，轉賣球隊的想法已經放心頭多年，始終難以啟齒，但還是在今天正式對外宣佈啟動Lamigo桃猿轉賣程序。他說：「球隊走過16個球季，歷經了職棒的低谷與高潮、球團更迭不斷，可預見的是由中小企業經營職棒的年代已逐漸過去。」

劉玠廷指出，經營球隊所需投入的資源與人力，對於中小企業來說已漸感吃力，且未來仍需要實現更多計畫，無論是外野的改建工程或是二軍訓練基地建置，都須投入大量資源，「這些都已遠超出我們的能力負擔，為了球隊的長久興盛，由更有實力的企業來接手是最好的辦法。」

劉玠廷表示，已經逐漸跟不上職棒快速發展的腳步，也因此做出困難的決定。他說：「特別感謝一直以來全體隊職員的努力與付出，也真心對所有十號隊友說一聲抱歉，我們會負責任地完成轉賣前的所有任務。」（編輯：吳協昌）1080703