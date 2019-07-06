更多編輯台推薦新聞：
看懂NBA交易大事 雷納德加盟快艇 損失最大其實是湖人
運動

看懂NBA交易大事 雷納德加盟快艇 損失最大其實是湖人

何韻詩力挺香港反送中運動 將登聯合國發表演說
兩岸

何韻詩力挺香港反送中運動 將登聯合國發表演說

大谷翔平25歲生日開轟 天使5比4擊落太空人
運動

大谷翔平25歲生日開轟 天使5比4擊落太空人

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝
產經

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

桃猿轉手傳多家競標 劉玠廷：再給我們一點時間

最新更新：2019/07/06 19:01
中職Lamigo桃猿隊領隊劉玠廷（左）6日表示，3日剛宣布要轉賣球隊，現階段還在蒐集資訊，主要考量點是桃猿球迷、桃園市民，以及全體隊職員的將來，希望可以有整體的規畫，「請給我們多一點時間」。中央社記者張新偉攝　108年7月6日
中職Lamigo桃猿隊領隊劉玠廷（左）6日表示，3日剛宣布要轉賣球隊，現階段還在蒐集資訊，主要考量點是桃猿球迷、桃園市民，以及全體隊職員的將來，希望可以有整體的規畫，「請給我們多一點時間」。中央社記者張新偉攝　108年7月6日

（中央社記者謝靜雯桃園6日電）中職Lamigo桃猿隊3日表示有意轉手，各界震撼，郭台銘也表示牽線尋找買家，並透露多家企業正在競標。桃猿領隊劉玠廷表示，現階段還在搜集資訊，希望外界再給他們一點時間。

桃猿隊3日開記者會，首度對外宣布有意轉賣球隊，劉玠廷表示，這幾天收到很多朋友關心，他特別感謝總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、中職會長吳志揚，以及國民黨總統初選候選人郭台銘的關心和牽線。

郭台銘今天到桃園棒球場看中華職棒，賽前受訪時透露，有居中牽線有意購買球隊的企業，甚至表示原本希望今天就看到簽約，但因為多家企業有意購買，所以老闆有點惜售，希望可以賣到好價錢。

劉玠廷表示，3日剛宣布要轉賣球隊，現階段還在搜集資訊，主要的考量點是桃猿的球迷、桃園的市民，以及全體隊職員的將來，希望可以有整體的規劃。

劉玠廷承認有跟郭台銘介紹的民間友人見面，但僅在彼此認識，介紹一下職棒環境，「請給我們多一點時間，讓我們可以多整理、搜集資料」。（編輯：屈享平）1080706

中華職棒Lamigo桃猿隊與統一7-ELEVEn獅隊6日在桃園棒球場交手，桃猿派出洋投李茲（Radhames Liz）掛帥先發。中央社記者張新偉攝　108年7月6日
中華職棒Lamigo桃猿隊與統一7-ELEVEn獅隊6日在桃園棒球場交手，桃猿派出洋投李茲（Radhames Liz）掛帥先發。中央社記者張新偉攝　108年7月6日
延伸閱讀
郭台銘談桃猿買家 是否有夏普沒正面回應
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報