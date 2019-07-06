桃猿轉手傳多家競標 劉玠廷：再給我們一點時間

中職Lamigo桃猿隊領隊劉玠廷（左）6日表示，3日剛宣布要轉賣球隊，現階段還在蒐集資訊，主要考量點是桃猿球迷、桃園市民，以及全體隊職員的將來，希望可以有整體的規畫，「請給我們多一點時間」。中央社記者張新偉攝 108年7月6日

（中央社記者謝靜雯桃園6日電）中職Lamigo桃猿隊3日表示有意轉手，各界震撼，郭台銘也表示牽線尋找買家，並透露多家企業正在競標。桃猿領隊劉玠廷表示，現階段還在搜集資訊，希望外界再給他們一點時間。

桃猿隊3日開記者會，首度對外宣布有意轉賣球隊，劉玠廷表示，這幾天收到很多朋友關心，他特別感謝總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、中職會長吳志揚，以及國民黨總統初選候選人郭台銘的關心和牽線。

郭台銘今天到桃園棒球場看中華職棒，賽前受訪時透露，有居中牽線有意購買球隊的企業，甚至表示原本希望今天就看到簽約，但因為多家企業有意購買，所以老闆有點惜售，希望可以賣到好價錢。

劉玠廷表示，3日剛宣布要轉賣球隊，現階段還在搜集資訊，主要的考量點是桃猿的球迷、桃園的市民，以及全體隊職員的將來，希望可以有整體的規劃。

劉玠廷承認有跟郭台銘介紹的民間友人見面，但僅在彼此認識，介紹一下職棒環境，「請給我們多一點時間，讓我們可以多整理、搜集資料」。（編輯：屈享平）1080706

中華職棒Lamigo桃猿隊與統一7-ELEVEn獅隊6日在桃園棒球場交手，桃猿派出洋投李茲（Radhames Liz）掛帥先發。中央社記者張新偉攝 108年7月6日