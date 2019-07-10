軍公教是否調薪正反意見不一 交蘇貞昌決定

（中央社記者顧荃台北10日電）行政院人事行政總處今天召開軍公教待遇審議委員會，對於明年軍公教是否調薪意見不一，將正反意見併陳，由行政院長蘇貞昌做最後決定。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）表示，這是每年編預算前例行的會議，行政院將尊重人事行政總處審議會的專業審議，待收到公文後再核定。

相關人士指出，今天會中有兩派意見，傾向不調薪的委員認為，政府財政狀況不是很好，且有地方政府代表說，109年概算已編的很辛苦，若再調薪會讓地方財政壓力更大，且最近一年物價成長也很溫和，主張不調薪；主張調薪派委員則認為，現在景氣持平，應擴張財政，用公務員加薪帶動民間加薪，可以考慮調薪。

人事行政總處將把會中意見統整後，正反兩方意見併陳送行政院，由蘇貞昌做最後決定。

知情人士表示，去年1月起軍公教加薪3%，明年是否還要調薪，會綜合經濟成長率、物價、民間薪資水準、平均所得等多方因素。

軍公教上次加薪是106年時任行政院長賴清德拍板，從107年1月1日起實施，加薪幅度3%。（編輯：張均懋）1080710