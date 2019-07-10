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翁仁賢除夕縱火燒死6親友 2年來首例死刑定讞

最新更新：2019/07/10 17:24
男子翁仁賢（右）105年除夕縱火造成親友6死4傷，最高法院10日判死刑定讞。（中央社檔案照片）
男子翁仁賢（右）105年除夕縱火造成親友6死4傷，最高法院10日判死刑定讞。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北10日電）男子翁仁賢除夕燒死父母親友，造成6死4傷，一審、二審、更一審都被判處死刑。最高法院今天自為判決，仍判處翁仁賢死刑，全案定讞。

翁仁賢因對父母、兄長積怨多年，於民國105年2月7日除夕夜，在桃園市龍潭區自家，趁父母及親友共16人圍爐時，持汽油衝進屋內縱火，造成父、母、姪子、姪女、姪媳及看護共6人死亡，另4人灼傷。

翁仁賢一、二審都被判死刑，案經最高法院發回，台灣高等法院更一審認為，翁仁賢殺害6人，手段兇殘，行徑冷血，泯滅天良，惡性重大至極，所犯實屬「最嚴重之罪行」，求其生而不可得，有與社會永久隔離的必要，量處死刑，褫奪公權終身。

案經上訴，最高法院今天仍判處翁仁賢死刑，全案定讞。

最近一起死刑定讞案件是男子黃麟凱殺人案，黃男102年服役時，不滿前女友追債，潛入女方家絞殺前女友母親，再姦殺前女友。黃員一審、二審、更一審均被判死，最高法院106年7月3日駁回上訴，判處死刑定讞。

翁仁賢案是106年7月以來，第一件死刑定讞案件。（編輯：戴光育）1080710

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