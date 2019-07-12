大彎北段全區解禁 柯文哲說不公平 專家稱創惡例

台北市大彎北段商業宅多年未解，是因當地區域屬商業區、娛樂區，有民眾卻違規作住宅使用。圖為大彎北段都市計畫分區規劃。（檔案照片／台北市都發局提供）

（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北12日電）台北市都市計畫委員會通過放寬大彎北段全區住宅使用規定及調降回饋金，外界質疑就地合法大解禁。台北市長柯文哲今天表示，這當然不公平，但永遠非法下去也不是辦法。

台北市政府都市發展局說，放寬空地限制、調降回饋金是依居民及台北市議員陳情意見訂定。

柯文哲上午接受訪問時表示，大彎北段問題是10幾年累積，那些住戶他查過，大彎北段單一且自住戶占16%，「也就是說今天那些被特赦、大赦，也不是窮人啦，不要裝了」。

媒體詢問這是否公平，他說，「當然不公平」，大家還是撈到好處，但大彎北段永遠非法下去也不是辦法，而內湖五期476戶、社子島等也要接續解決，要很誠實面對事實，「台灣從來就不是一個法治國家」。

大彎北段商業宅多年未解，是因當地區域屬商業區、娛樂區，有民眾卻違規作住宅使用。

監察院民國105年糾正北市府，指北市府長期消極放任商業宅狀況，未通盤檢討區域都市計畫。

都發局表示，監察院糾正後，106年列出敬業二路以西範圍1678戶在商業區作住宅使用屬違規並裁罰，也規劃提出中山區都市計畫通盤檢討計畫草案。

都發局說，當時以協助違規1678戶為主，未包含空地，訂定回饋金採分年繳納，參數從0.7到0.8，如果拖最久5年內繳納回饋金，適用申請時程參數0.8，試算一坪需繳新台幣6.95萬元。

都發局說，去年陸續召開中山區通檢案及說明會，參加會議多名地主反映市府僅協助違規戶，罔顧其他守法民眾權益，建議敬業二路以西範圍空地應納入通檢。

都發局後續規劃大彎北段商業區許可機制方案，並提報都委會，經討論同意納入放寬敬業二路以西空地使用規定，並組專案小組負責。

都發局說，專案小組今年5月、6月開會討論方案，邀居民、議員列席，最後採納多數居民意見，修訂放寬大彎北段全區住宅使用規定含空地及調整簡化回饋金參數。

都發局說，大彎北段商業宅案先前是規劃協助違規1678戶為主，後續召開說明會時，有居民、議員提出意見，經多次會議，修改方案內容包含放寬全區、納入空地並降低回饋金，並經都委會審議通過，但仍需提送到內政部都委會審議，經通過公告後才施行。

調降回饋金部分，都發局表示，原方案規定，採分年繳納，參數如果0.8，經試算一坪約繳6.95萬元，經都委會審議通過一律調降到0.6，估算一坪約繳5.21萬元，且5年內都能申請。

都發局說，這是陳年舊案，過程中持續跟住戶討論，加上議員關心，考量周邊商業環境逐年不佳，經都委會專案小組討論，才決議放寬且簡化回饋金參數，意味北市府願承擔過去責任。（編輯：李明宗）1080712

台北市都市計畫委員會通過放寬大彎北段全區住宅使用規定及調降回饋金，市長柯文哲12日表示，這當然不公平，但永遠非法下去也不是辦法。圖為大彎北段周邊大樓。（中央社檔案照片）

北市放寬大彎北段全區住宅 學者專家：創惡例

（中央社記者劉建邦台北12日電）台北市政府放寬大彎北段全區住宅含空地使用規定，並降回饋金。專家、學者今天認為，將會創下惡例，北市還有其他違規住宅，是否意味只要繳回饋金就可就地合法，根本創下惡例。

台北市都市設計委員會昨天審議中山區都市計畫通盤檢討案，並通過大彎北段商業區使用許可方案，包含放寬全區住宅含空地使用規定及調降回饋金。

針對北市府放寬大彎北段全區住宅使用，中央研究院退休研究員教授楊重信指出，大彎北段商業宅雖是歷史共業，但明顯是違反台北市土地使用分區相關規定，他原期望柯文哲可站在法律面執行取締違規戶，但北市府卻不斷退讓，除放寬全區使用外，也調降回饋金，就是要就地合法。

他說，都委會通過放寬大彎北段全區住宅使用規定，連同未興建空地也一併處理，這將會創下惡例，台北市仍有其他違規住宅，像內湖5期，是否意味可像大彎北段商業宅案一樣，違規戶只要繳納較低回饋金，就可就地合法。

他認為，調降回饋金部分也不妥當，大彎北段目前住宅行情，每坪至少從新台幣80萬元到120萬元，換算後，回饋金根本罰的不痛不癢，建議北市可在都委會提覆議，除不要納入全區外，也要調高回饋金。

OURs專業者都市改革組織秘書長彭揚凱表示，大彎北段案就是放水，北市府過去宣稱要公平正義原則，但從通過方案來看，未來如何自圓其說，就算市府提及是要解決歷史共業，但他無法理解為何也要含空地一併處理，這部分實在太誇張。

他說，北市府作法會讓民眾認為不用守法，就算違規，市府仍會設置寬鬆條件並通過，就可就地合法，放寬大彎北段使用住宅規定，一定會引發嚴重連鎖效應。（編輯：李錫璋）1080712