蔡總統僑宴演說 首次以總統身分來紐約[影]

（中央社記者溫貴香紐約12日電）總統蔡英文今天在紐約行程第2天晚間出席僑宴，總統說過去常來紐約，但這是第一次以中華民國台灣總統的身分來到紐約，而目的只有一個，就是讓台灣走出去。

出訪友邦，目前在紐約過境的蔡總統，晚間出席主流暨僑界人士晚宴，涉外人士表示，現場出席人數比原本規劃多出一倍，高達1100多人，席開108桌，規模與人數創新高。

總統說，海外的鄉親，長期以來都是台灣最大的支持者。這幾年來，相信大家也看到台美關係不斷在進步。她很開心有機會和美國的朋友及僑胞相聚。

總統說，台僑是紐約社會密不可分的一部分。許多人決定從政，為大眾服務，例如在座的紐約州參議員劉醇逸；總統也特別感謝眾議員麥考（Michael McCaul）、游賀（Ted Yoho）、「美國在台協會」（AIT）主席莫健（James Moriarty）、「傳統基金會」創辦人佛訥（Ed Feulner）蒞臨晚宴。

蔡總統對出席僑宴的台僑和美方政要表示，大家都知道她在紐約上學，過去常來紐約，但這是第一次以中華民國台灣總統的身分來到紐約。蔡總統說完引起全場僑胞與貴賓掌聲歡呼。

總統在台上以國台英三語輕鬆說到，紐約是讀書常來的地方，看到孰悉街景有一種特別懷念的感覺，但現在是總統，有安全顧慮，不能像年輕時背著袋子在紐約街上隨意走動，想起來有點感傷，不過作為中華民國台灣的總統，這個犧牲是很小很小的。

總統說，來到紐約不是來重溫往日時光，來這裡是因為有工作要做。昨天飛機一降落開始馬不停蹄有很多工作，目的只有一個，就是讓台灣走出去。

總統說，希望大家繼續拚，把台灣拚得更好，海外鄉親長久以來對台灣很支持，這幾年相信大家也看到台灣和美國的關係一直在進步，現場有許多美國的朋友，相信大家都關心台灣和台灣人這3年來的努力。

總統也以英語說明，面對傳統與多元性的威脅，政府會有效捍衛台灣的自由民主和生活方式，並有決心守護國家主權，也願意分享堅毅不撓的經驗並貢獻國際社會。

她強調，過去兩年來不間斷努力的3項目標，包括維持安全，經濟轉型與世界參與，未來會繼續與美國合作。（編輯：廖漢原）1080713

總統蔡英文（左）展開自由民主永續之旅出訪友邦，去程過境紐約，12日（當地時間）出席主流暨僑界人士晚宴，長期在台灣舉辦「台灣日」活動的美國職棒大聯盟紐約大都會隊代表王偉成（右）送上寫著TAIWAN、背號1號的球衣給蔡總統。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月13日

總統蔡英文（左）出訪友邦，於當地時間11日過境紐約。12日（當地時間）出席主流暨僑界人士晚宴，美國民主基金會與自由之家代表送上「民主女神畫像」。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月13日

總統蔡英文（後中）出訪友邦，於當地時間11日過境紐約。12日（當地時間）出席主流暨僑界人士晚宴致詞，向與會來賓敬酒致意。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月13日