市場預期Fed月底鐵定降息 學者：聯準會兩難

學者指出，市場一面倒地解讀Fed將降息；如果沒降，失望性賣壓恐一湧而出，但若降息，則被解讀向川普低頭，獨立性將遭質疑。（圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者潘姿羽、劉姵呈台北14日電）市場普遍認為Fed 7月底「鐵定降息」，元大寶華董事長梁國源指出，市場一面倒地解讀Fed將降息，如果沒降，失望性賣壓恐一湧而出；但若降息，則被解讀向川普低頭，獨立性遭質疑。

美國聯準會（Fed）上月決議利率按兵不動，但Fed主席鮑爾（Jerome Powell）跟多位官員近日暗示，如果全球成長放緩、通膨比預期疲軟、貿易戰籠罩不確定性等負面因素，使美國經濟展望持續惡化，7月底已做好降息的心理準備。

富邦金控首席經濟學家羅瑋也說，Fed月底採取預防性降息機率幾乎是100%，倘若沒有降息，會使投資人認賠殺出，金融市場的波動加大。

「聯準會現在很尷尬」，梁國源表示，市場高度預期Fed月底會降息，美股甚至提前反映，如果沒有降息，失望性賣壓會一湧而出，造成金融市場震盪，這是Fed不樂見的事情。

然而，美國總統川普先前已多次公開表達對於聯準會的不滿，梁國源說，當Fed喊降，可能會有「被市場綁架」的解讀，甚至被認為向川普低頭，使其專業、獨立的角色受到質疑。

美國總統川普先前已多次公開表達對於聯準會的不滿，學者表示當Fed喊降，可能會有「被市場綁架」的解讀。圖為聯準會主席鮑爾。（圖取自facebook.com/federalreserve）

梁國源表示，這次利率決策對Fed絕對是個大挑戰，美國聯準會月底的會後聲明必須要有非常清楚的論述，向外界證明決策沒有受到外部因素干擾，以維繫其專業獨立的地位。

展望下半年經濟前景，羅瑋表示，儘管美中雙方恢復談判，短期內仍難出現具體進展，且美歐跟美日的貿易談判是另一戰線，川普的不確定性也為未來談判埋下變數。

羅瑋指出，沒有意外的話，Fed將於7月底採取預防性降息，若9月也降息，代表美國經濟真的出了問題，才會需要密集連續的降息來刺激經濟，屆時股債市可能迎來劇烈波動，投資人務必提高警覺。

股市方面，羅瑋指出，因貿易戰擴大至科技戰，以外貿出口為主或與中國經濟連動度較高的國家將首當其衝，體質較差的新興市場會承受到較大壓力。

債市方面，羅瑋表示，主要國家央行將在下半年推動寬鬆貨幣政策，加上貿易戰的不確定性、各國經濟成長放緩，主要國家的公債殖利率可能持續向下，對投資公司債或高收益債券須謹慎，以免誤踩地雷。（編輯：林沂鋒）1080714