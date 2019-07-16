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全台用電衝史上第2高 台電：供電沒問題

最新更新：2019/07/16 17:31
全台用電16日下午1時49分達到3692.6萬瓩，刷新今年與歷年7月用電以及歷史次高紀錄。（中央社檔案照片）
全台用電16日下午1時49分達到3692.6萬瓩，刷新今年與歷年7月用電以及歷史次高紀錄。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北16日電）全台炎熱高溫，台電表示，最高用電量在下午1時49分，達到3692.6萬瓩，再次刷新今年與歷年7月用電以及歷史次高紀錄，今天燈號轉為代表供電吃緊的黃燈，但供電沒問題。

受到熱帶性低氣壓、颱風外圍沉降影響，台灣各地炎熱，高溫普遍在33、34度以上，尤其桃園以北、高屏及東半部地區可能出現36度以上高溫。

台電表示，今天最高用電量在下午1時49分，達到3692.6萬瓩，較昨天最高用電量、高出約67萬瓩，再次刷新今年與歷年7月用電新高紀錄，同時也衝上歷史用電排名第2高。

另外，和平電廠燃煤機組破管故障，加上大潭電廠及興達電廠機組部分停機檢修，總計減少約100萬瓩，備轉容量率為8.73%，燈號為代表供電吃緊的黃燈，終結自6月19日以來、連續27天代表供電充裕的綠燈。

台電表示，今天供電能力沒問題，機組檢修歸隊後，備轉容量率將回到10%，燈號重返綠燈，供電能力無虞，相較以往，今年供電能力充裕許多。

值得注意的是，全台豔陽高照，也讓太陽光電發電量增加，根據台電官網，太陽能在中午12時50分達到182萬瓩，占整體發電5.2%，約等同於核三廠2部機組。

觀察歷年用電，去年8月1日3735.1萬瓩為史上最高紀錄，今天為3692.6萬瓩，排名第2，第三名則是去年7月31日3690.6萬瓩，第4、5名則為去年5月30日3677.1萬瓩、去年5月31日3671.3萬瓩。（編輯：鄭雪文）1080716

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