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戴資穎印尼羽賽晉4強 提前剷除球后假想敵

最新更新：2019/07/19 14:59
世界球后戴資穎（圖）19日在印尼羽球公開賽女單8強賽淘汰泰國名將拉差諾，挺進4強。（中央社檔案照片）
世界球后戴資穎（圖）19日在印尼羽球公開賽女單8強賽淘汰泰國名將拉差諾，挺進4強。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北19日電）世界球后戴資穎今天在印尼羽球公開賽女單8強，以21比18、16比21、21比12淘汰泰國名將拉差諾，挺進4強，還提前剷除中國女將陳雨菲這名競爭球后寶座的假想敵。

印尼羽球公開賽屬於BWF世界巡迴賽的超級1000系列，總獎金高達125萬美元（約新台幣3915萬元），冠軍可取得1萬2000分的冠軍積分，這也是戴資穎能否延續球后寶座的關鍵戰役。

目前已蟬聯球后寶座136週的戴資穎，領先排名第2的日本女將奧原希望1809分，戴資穎晉級4強後，也確定排名世界第3的中國名將陳雨菲，下週積分無法超越她。

不過球后危機仍未解除，除非小戴能順利打進印尼公開賽女單決賽，才能確保下週球后位置不會被奧原希望撼動。

小戴生涯和拉差諾（Ratchanok Intanon）24度交鋒，小戴以11勝13負略居下風，今年兩人交手2次，雙方勝負各半。

今天比賽開局，雙方一路拉鋸，小戴在5比4領先的情況下，遭對手連拿4分，反倒讓對手後來居上，小戴最多以7比11落後。

比賽後段，小戴追成17比18，靠著對手連續3次回拍出界，加上最後一記近身攻擊，小戴一口氣連拿4分，艱辛以21比18先馳得點。

次局雙方在開局以5比5扯平後，拉差諾拉出7比1攻勢取得大幅領先，小戴最多落後6分，儘管一路苦追，仍以16比21棄守，也讓對手將戰局扳成1比1平。

決勝第3局，小戴重新掌握節奏，最多曾以13比6取得領先，拉差諾雖連追3分縮小差距，所幸球后沉穩應戰，靠著對手接連回擊出界與網前截殺，小戴一口氣連拿6分甩開對手追擊，最終以21比12拿下勝利，也取得4強入場券。（編輯：張雅淨）1080719

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