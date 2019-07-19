多點耐心減少失誤 戴資穎第3局打爆拉差諾

頂著世界球后光環，台灣羽球一姐戴資穎（中右）在印尼人氣紅不讓，19日印尼羽球公開賽8強賽程結束後，不少粉絲包圍她，希望和她一起合照。（Badmintonphoto提供）中央社記者龍柏安傳真 108年7月19日

（中央社記者龍柏安台北19日電）前兩局戰況吃緊相互拉鋸，沒想到第3局戴資穎卻徹底打爆泰國名將拉差諾，被問到其中的關鍵，戴資穎透露：「比較多的耐心，在打得時候不會過於著急、發生失誤。」

2019印尼羽球公開賽女單頭號種子戴資穎今天歷經3局大戰，以21比18、16比21、21比12擊敗泰國一姐拉差諾（Ratchanok Intanon），順利挺進4強。

比賽結束後，外國媒體好奇前2局，小戴和拉差諾都呈現拉鋸，她卻在第3局摧枯拉朽打爆對手，小戴解釋，進入第3局後，她打得更有耐心，也因不再著急，所以自然而然失誤也就跟著減少。

今年下半年開始至明年，是2020東京奧運羽球積分賽的計算週期，而8月在瑞士登場的世界羽球錦標賽，則是最重要的賽事之一，戴資穎強調，她當然希望能盡力調整，讓自己水準維持在高峰，在比較好的狀態下參賽。

不過小戴也坦承，每天起床後身體的反應和狀態都不一樣，她笑笑地說：「我會在下場前，準備到最好。」

頂著世界球后光環，小戴在印尼人氣也「紅不讓」，賽後不少球迷圍繞著她，希望和她一起合影，她則展現親和力，幾乎來者不拒，而明天4強對手，將是日本女將山口茜與泰國好手妮恰翁（Nitchaon Jindapol）之間的勝方，被問到該如何準備，小戴則淡淡地說，「盡力做好自己。」（編輯：吳協昌）1080719

影片來源：中央社

羽球世界球后戴資穎（圖）19日在2019印尼羽球公開賽女單8強戰，以21比18、16比21、21比12淘汰泰國名將拉差諾，成功挺進4強。（Badmintonphoto提供）中央社記者龍柏安傳真 108年7月19日