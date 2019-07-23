走私菸品案 張捷調陸軍司令部委員

（中央社記者游凱翔台北23日電）國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，國防部今天表示，自請調離總統府侍衛長的張捷中將，應負督導管理不周的責任，檢討後調任陸軍司令部委員。

依據陸海空軍軍官士官服役條例規定，調任委員、諮議官，屆滿一年未有新職者將直接退伍。

調查局獲報，有國安局人員利用總統專機出訪回程，國賓禮遇貨物海關免驗的機會，私運大量香菸入境。調查局與海關組成聯合查緝小組，昨天中午在總統專機落地前，發現有5輛接機貨車陸續裝載走私菸品，並跟隨總統車隊由國賓通道離開機坪。

聯合查緝小組昨天下午於國賓通道攔截相關車輛5部，並直接押至台北關私貨倉庫。財政部關務署表示，國安局人員總計走私高達196箱共9800條菸品。

國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，總統府昨天晚間表示，國安局長彭勝竹請辭獲准，由副局長柯承亨代理；總統府侍衛長張捷自請處分並予以調職，侍衛長由副侍衛長柳惠千代理。

國防部下午發布新聞稿指出，張捷應負督導管理不周的責任，自請調離侍衛長一職，檢討後調任陸軍司令部委員。（編輯：謝佳珍）1080723