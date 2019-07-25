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中華冰協：有隱形國際壓力 從未提議放棄主辦[影]

最新更新：2019/07/25 16:45
2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站賽事遭取消，中華民國滑冰協會秘書長吳奕德（右）25日在記者會中坦言，過程有隱形國際壓力，但從未跟國際滑冰總會（ISU）提議要放棄主辦。中央社記者吳家昇攝　108年7月25日
2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站賽事遭取消，中華民國滑冰協會秘書長吳奕德（右）25日在記者會中坦言，過程有隱形國際壓力，但從未跟國際滑冰總會（ISU）提議要放棄主辦。中央社記者吳家昇攝　108年7月25日

（中央社記者黃巧雯台北25日電）有關2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站遭取消，中華民國滑冰協會秘書長吳奕德今天坦言，過程有隱形國際壓力，但從未跟國際滑冰總會（ISU）提議要放棄主辦。

中華民國滑冰協會下午召開記者會，副理事長洪明堂、秘書長吳奕德出席，針對「2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站」賽事取消公告與所發聲明造成的混淆與模糊，表達誠摯道歉。

吳奕德透露，在確認承辦亞洲經典賽後，因來自隱形國際壓力，有會員國善意告知，已有些會員國串連發動杯葛參賽，憂心可能未達預期參賽國家數，比賽結果可能會未被承認，因此曾向ISU尋求支持，但也表達「或許改變一個比賽地點可能是個選項」。

吳奕德表示，或許因此被解讀為要放棄，他強調中華冰協從未跟ISU提議要放棄主辦，但隨後ISU都沒有回應與確認。（編輯：張雅淨）1080725

影片來源：中央社
滑冰協會秘書長吳奕德（前右）25日下午在體育署出席記者會統一說明2019亞洲國際花式滑冰經典賽更換主辦權風波，記者會原訂下午2時舉行，但最後延誤逾1個半小時才開始。中央社記者吳家昇攝　108年7月25日
滑冰協會秘書長吳奕德（前右）25日下午在體育署出席記者會統一說明2019亞洲國際花式滑冰經典賽更換主辦權風波，記者會原訂下午2時舉行，但最後延誤逾1個半小時才開始。中央社記者吳家昇攝　108年7月25日
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