世大運跆拳道培訓選手闖女寢室 國訓中心退訓

拿坡里世大運跆拳道培訓隊陳姓選手傳出違規闖進女性射擊選手寢室，國家運動訓練中心31日發布聲明，已依規定議處，選手當日起已離隊、退出培訓。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北31日電）拿坡里世大運跆拳道培訓隊陳姓選手傳出違規闖進女性射擊選手寢室，國家運動訓練中心今天發布聲明，已依規定議處，選手當日起已離隊、退出培訓；射擊協會則力挺射擊女選手立場。

拿坡里世大運跆拳道培訓隊陳姓選手先前在集訓期間，傳出疑似酒醉闖進女射擊選手寢室，國訓中心表示：「當晚女選手睡覺時隱約感覺到室友回來，但隔天女選手起床後詢問室友後，發現不是室友，立刻就往上呈報此事。」

國訓中心指出，經調查確認為陳姓選手闖進寢室，由於已違反國訓中心培（集）訓隊教練選手管理要點，已依規定議處，並同步通知大專體總對於陳姓選手辦理除名歸建事宜。

國訓中心表示，陳姓選手事發當日已向大專體總申請放棄培訓書面資料，並於當日起離隊退出培訓，並搬離公西靶場。

由於當事人已向警方備案，國訓中心表示，7月初已邀集相關協會、培訓隊教練及學校召開調查會議，會後並將調查結果函請該單項協會，依規定召開會議進行懲處，未來也會加強宿舍安全管理。

中華民國射擊協會理事長陳士魁今天也表達力挺射擊女選手的立場，他表示，事發當下女選手已向學校、協會及靶場報告，國訓中心執行長李文彬得知後，已立即北上與選手見面、協助處理，雙方學校都已進入性平處理。

陳士魁指出，該名女選手基於心理不適，已向警方備案，射擊協會也支持其作法，但因此事已發生一段時間，選手可能心情剛沉澱、又被爆出來，擔心會造成二次傷害。（編輯：張芷瑄）1080731