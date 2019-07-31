李國輝縱火害9命二審判死 最高法院發回更審

李國輝（中）106年11月涉嫌在中和出租公寓縱火，釀成9死慘劇，一審遭判死刑。二審開庭時李國輝說：「我不怕死，怎麼判都可以。」（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北31日電）緬甸華裔男子李國輝涉嫌於106年11月在中和出租公寓縱火釀成9死慘劇，二審判處死刑。最高法院認為，原審判決有諸多違背法令之處，今天撤銷原判決，發回台灣高等法院更審。

緬甸華裔男子李國輝犯案前已有放火紀錄，民國106年11月初在中和區興南路承租的公寓套房內，自認常聽到其他房間傳來聲音；他覺得是同鄉透過臉書群組播放聲音對他侮辱，曾向蘇姓同鄉提出警告並揚言放火報復。

李國輝在不滿情緒及報復心切下，106年11月22日凌晨自備寶特瓶，前往加油站購買汽油，當天晚間8時32分返回租屋處點燃汽油縱火逃離現場，造成9人逃生不及葬身火窟。

新北地方法院一審認定，李國輝以極端放火方式逞自己一時之快，遷怒無辜他人，達應與社會永久隔離程度，依殺人罪量處死刑，宣告褫奪公權終身。

二審高院審酌李國輝表示後悔，但對死者家屬的賠償隻字未提，有殺人犯意，縱火犯行手段殘忍，奪走9條人命，惡性重大至極，難以教化，不得不施以極刑對待，有永久與社會隔離必要，今年5月仍判處死刑。

案經上訴，最高法院認為，原審調查科刑資料時，只廣泛詢問「就被告之科刑範圍有何意見？」並未針對李國輝的精神鑑定報告書、看守所輔導紀錄等資料給予李國輝及其辯護人陳述意見機會，不符正當法律程序。

最高法院也指出，原審判決事實欄先記載李國輝放火有不確定的殺人故意，之後又稱李國輝是基於殺人的直接故意而放火，前後矛盾。

最高法院還認為，原審判決既然認定李國輝放火造成9人死亡，另5人逃過一劫，卻未論述李國輝觸犯9個殺人既遂、5個殺人未遂罪名，也不恰當，以原審判決有諸多違背法令之處，發回更審。（編輯：林沂鋒）1080731