卓榮泰拋抗中保台大聯盟 憂柯組黨傷害台灣價值

（中央社記者溫貴香台北3日電）民進黨主席卓榮泰今天表示，不管台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，在壯大與守護大台灣這條路上一個都不能少；將以最真誠、最柔軟、最寬廣的心形成「抗中保台大聯盟」。

卓榮泰今天下午出席政治評論員林保華（凌鋒）舉行「我的雜種人生：林保華回憶錄」新書記者會，他對國民黨喊話，人民更希望看到國民黨用什麼方式切斷過去錯誤連結的中國關係，以及如何建立台灣新認同；他也憂心台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨不見政黨價值，而是採取選舉競爭，將導致力量分散，傷害台灣價值。

他表示，這個週末希望給其他政黨多一點時間處理家務事，這一、兩天盡量不去騷擾、妨礙他們，不管是時代力量或各黨各派，應該都有一段冷靜的時候，各自處理內部問題，下週一起帶著更多的信心、更多內部的協調，面向更大的戰場。

卓榮泰說，明天他將到幾個艱困選區，也是要處理內部事情，他向媒體報告，往後的政黨協調當然重要，但這個週末讓各政黨各自解決內部紛爭，下週開始用新的面貌，面對真正的問題，他有勇氣、有信心共同解決問題。

他說，讓民主發展過程健康走下去，不論台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，未來壯大與守護大台灣這條路上一個都不能少。民進黨用最真誠、最柔軟、最寬廣的心，一定會形成最大的「抗中保台大聯盟」，保衛大台灣、抗衡新霸權。

卓榮泰會後受訪被追問與時代力量會晤的期程表示，已陸續在約洽當中；他認為政黨應該把目標放在台灣，要為台灣好，而不是要打倒民進黨。

他進一步表示，台灣民眾黨的成立應該讓外界看到這個政黨的價值何在，不是用選舉競爭的方式，這不是價值、是力量的競爭而已，力量的競爭絕對會產生力量的分散，台灣價值會被傷害。

傳出柯文哲組黨可能針對新潮流的選區進行立委提名，卓榮泰回應，針對台灣有利的事情做考慮，不要針對個別團體，這樣比較好。他也坦言，就2020立委選舉，任何一席都很艱困，民進黨都戰戰兢兢，選上一席是一席。（編輯：楊玫寧）1080803