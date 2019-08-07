嚴防颱風釀水患 韓國瑜：一步都不放鬆

高雄市長韓國瑜（前）7日下午出席高市府四維行政中心舉行的中元節普渡拜拜，媒體問到何時和鴻海創辦人郭台銘見面，韓國瑜回應「現在沒有這樣的計畫」。中央社記者董俊志攝 108年8月7日

（中央社記者王淑芬高雄7日電）颱風利奇馬逼近，高雄市全力防颱，為免上次寶珠溝排洪受阻事件重演，水利局移除擋板以利十全滯洪池發滯洪功能；市長韓國瑜今天也宣示，「防颱該做的準備，一步都不放鬆」。

明天是8月8日，10年前的莫拉克風災造成慘重的災情至今讓高雄市餘悸猶存。韓國瑜於下午出席中元節普渡拜拜行程後受訪談防颱，他說，根據國內外專家評估，颱風會帶來極大量的豪大雨，希望大家要嚴防豪大雨，市府全神貫注做在準備，特別是偏遠山區令人很擔心。

他呼籲大家要防範得宜，才能平平安安度過，市府「該做的準備，一步都不會放鬆」。

0719大雨造成高雄市三民區正興里不少家戶淹水，還有水深逾90公分，民怨不斷。里長沈秀玲怒批市府治水無能，收取千份罷免市長韓國瑜的連署書給公民團體。

擔心水患再來，沈秀玲今天透過臉書及里辦公室跑馬燈提醒里民做好防颱準備，要民眾趕快到區公所領取沙包，也要求水利局務必移除寶珠溝溢流到十全滯洪池的擋板，以利滯洪。

水利局總工程司梁錦淵表示，已經移除擋板，一旦寶珠溝暴漲至無法宣洩，將會溢流到十全滯洪池。

水利局今天也針對易淹水區及施工中的河道工程做防災整備工作，要求淨空及排除渠道內的雜物或鷹架等。（編輯：謝雅竹）1080807