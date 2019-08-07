蘭嶼核廢檢整未落實 台電原能會等遭糾正

監察委員張武修表示，台電對於蘭嶼低階核廢料的檢整作業未盡落實，而原能會、經濟部也未善盡督導責任，均核有違失；監察院7日通過他所提的調查報告，糾正原能會、經濟部及台電。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北7日電）監察委員張武修今天表示，台電對於蘭嶼低階核廢料的檢整作業未安全落實，且廢料桶多數超過使用年限，原能會、經濟部未善盡督導責任，監察院今天決議，糾正台電、原能會、經濟部。

張武修今天召開記者會表示，台電對於蘭嶼低階核廢料的檢整作業未盡落實，而原能會、經濟部也未善盡督導責任，均核有違失；監察院今天通過他所提的調查報告，糾正原能會、經濟部及台電。

監委指出，台電對蘭嶼低階核廢料原先暫存10年以備海拋的規劃，卻長期持續貯放，加上民國96年至100年間，眼見貯存桶已嚴重腐蝕而進行的檢整作業未盡安全落實，且廢料桶及貯存壕溝槽多數超過原設計使用年限，原能會及經濟部未善盡督導責任，均有疏失。

監委表示，台電、經濟部及原能會辦理低放射性廢棄物最終處置場址選擇相關作業，已近20年未完成，高達20餘萬廢料桶仍暫時貯存於蘭嶼貯存場及各核電廠、核研所倉庫中，國內最終處置時程嚴重延誤，不僅持續延後選址時程，對於完成選址後的舉辦公投方式也未定案，嚴重違反放射性物料管理法等相關規範，均核有怠失。

監委指出，原能會允應偕同經濟部督導台電公司研議委託其他公正單位，協助蘭嶼地區各項環境輻射監測與調查工作，以針對目前已延後暫存之窘境，取得民眾信任，進而維護蘭嶼民眾健康人權。

監委表示，行政院身為最高行政機關，應督促相關主管機關參照國際核廢處置成功國家作法及經驗，建立內控機制，儘速完備低階核廢料相關處置作業期程，以積極執行核廢料最終處置之任務並善盡權責。（編輯：鄭雪文）1080807