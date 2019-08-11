新秀單場3轟 太空人得分創隊史新高勝金鶯[影]

（中央社巴爾的摩10日綜合外電報導）太空人菜鳥阿爾瓦雷茲今天單場3轟，率球隊創隊史單場得分新高，以23比2痛擊金鶯，而紅人新秀艾奎諾也單場3響砲，締造大聯盟首次兩名新人同日擊出單場3支全壘打的紀錄。

美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人客場對上巴爾的摩金鶯，太空人只有第4局、第8局沒得分，整場比賽揮出6支全壘打在內的25支安打共海灌23分，刷新隊史單場得分的最高紀錄。

太空人的6支全壘打中，有3支是新秀阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）包辦，而他生涯前45場比賽累計共51分打點，打破名人堂球星威廉斯（Ted Williams）在1939年，45場比賽奪得47分打點的紀錄。

影片來源：MLB YouTube頻道

太空人痛宰金鶯後創近期8連勝，目前戰績77勝40負，穩坐美聯西區龍頭寶座，勝率6成58更是傲視全聯盟。

另一地的比賽，辛辛那提紅人在主場敲6支全壘打在內的18支安打，以10比1擊退來訪的芝加哥小熊。

紅人的6支全壘打中，有3支是新秀艾奎諾（Aristides Aquino）貢獻，分別在第2局、第3局、第4局擊出，成為史上首個在單場比賽中，連續3局開轟的菜鳥。

阿爾瓦雷茲、艾奎諾兩名新秀都揮出3支全壘打，這也是大聯盟史上頭一回，兩名菜鳥同日單場3響砲的紀錄。（譯者：李晉緯/核稿：曹宇帆）1080811