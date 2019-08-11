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連日豪雨 高雄桃源那瑪夏12日停班停課

最新更新：2019/08/11 21:27
高雄市桃源等山區間歇性大雨不斷，造成多處落石及泥流。（甲仙工務段提供）中央社記者陳朝福傳真 108年8月11日
高雄市桃源等山區間歇性大雨不斷，造成多處落石及泥流。（甲仙工務段提供）中央社記者陳朝福傳真 108年8月11日

（中央社記者陳朝福高雄11日電）高雄市桃源區、那瑪夏區因受連日豪雨影響，主要聯外道路疑淘空崩塌，造成部落住民對外交通不便，高市府今晚宣布桃源、那瑪夏累積雨量已達停止上班上課標準，12日停班、停課。

桃源區從10日傍晚起有間歇性大雨，累計24小時雨量至11日一度逼近400毫米，桃源區公所昨晚先撤離300多人，至今天共撤離800多人，民生物資供應無虞。

連續大雨造成台20線多處道路落石，公路總局甲仙工務段緊急搶修；而桃源四社部落聯外道路崩塌寬5公尺、長約30公尺，道路封閉致部落居民外出不便，桃源區長謝英雄表示，將會協調果園地主提供便道，至於崩塌道路修護工法及時間要再評估。

由於山區持續大雨，台29線通往那瑪夏區道路有落石，公路總局今天派人清除，但落石持續，高雄市府今天上午9時許已發布那瑪夏區今天停班停課。

高雄市府晚間再發出簡訊通報，桃源區、那瑪夏區累積雨量已達停止上班上課標準，12日停止上班、停止上課。（編輯：林沂鋒）1080811

高雄市桃源等山區間歇性大雨不斷，造成多處落石及泥流。（甲仙工務段提供）中央社記者陳朝福傳真 108年8月11日
高雄市桃源等山區間歇性大雨不斷，造成多處落石及泥流。（甲仙工務段提供）中央社記者陳朝福傳真 108年8月11日
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