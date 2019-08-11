四社部落聯外道路崩塌 桃源區公所允先闢便道

受連日豪雨影響，高雄市桃源區通往四社部落聯外道路發生崩塌，造成部落37戶住民對外交通不便。桃源區長謝英雄11日表示，將先協調果園地主提供便道，崩塌道路修護工法及時間要再評估。（高雄市府提供）中央社記者陳朝福傳真 108年8月11日

（中央社記者陳朝福高雄11日電）高雄桃源持續降雨，通往四社部落聯外道路疑淘空崩塌，造成部落37戶住民對外交通不便。區長謝英雄今天說，將協調果園地主提供便道，至於崩塌道路修護工法及時間要再評估。

桃源區從10日傍晚起有間歇性大雨，累計24小時雨量至11日一度逼近400毫米，市府緊急撤離部分住民到梅山里活動中心。

連續大雨造成台20線多處道路落石，公路總局甲仙工務段緊急搶修；不過四社部落的聯外道路崩塌寬5公尺、長約30公尺，道路封閉致部落居民要外出時，車輛無法通行。

桃源區公所建設課長柯志聰告訴中央社記者，住戶的車輛多已事先移到安全平台，民眾外出可以先徒步繞道果園，再到平台取車外出。

謝英雄說，經了解四社部落暫無斷糧危機，將視狀況再決定是否撤離住民；明天會先協調果園地主提供便道讓住民通行，至於崩塌道路的修護，疑路基淘空塌陷，將委託顧問公司評估是否能現地修護及要採取的工法、修護時間等。

市府工務局長吳明昌指出，社區聯外道路是區公所的業務，工務局會提供必要的支援。（編輯：林沂鋒）1080811