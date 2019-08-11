彭政閔天母生涯最終戰 滿場萬名球迷道別

（中央社記者楊啟芳台北11日電）中華職棒今天在天母棒球場的賽事，是中信兄弟彭政閔的生涯天母最終戰，賽後球團舉辦儀式，讓彭政閔與滿場1萬名球迷道別，結束後他也說，今天真的告別天母了，感觸也很不同。

中職今天在天母舉行雙重戰，晚場彭政閔先發打第3棒，擔任指定打擊，3打數沒有安打，不過在第8局擊出高飛犧牲打，帶有1分打點；9局上彭政閔還上場守一壘，2出局後退場，接受全場球迷歡呼，終場兄弟以1比8落敗。

賽後兄弟球團特別舉行簡單儀式，讓彭政閔與天母滿場1萬名觀眾告別。彭政閔示，「感謝所有球迷，今天終於沒塞車，大家都有進場看球，19年來在這個球場打了滿多比賽，有滿多回憶，謝謝你們跟我們一起努力、吶喊。」

彭政閔日前先在澄清湖球場舉辦過主場道別活動，接下來也要陸續跟各個球場告別，天母告別活動結束後，彭政閔說：「這個算真的告別了，因為澄清湖還有客場，感觸更不一樣。」

彭政閔指出，愈接近9月29日引退日，到每個球場都有很多感觸、很多想法，他說：「我相信這些都是大家一起努力的回憶，希望接下來會有更多球員呈現更多美好回憶給球迷。」

對於第9局上場守一壘，彭政閔表示，「感謝總教練安排這個橋段，滿突然的，也讓所有球迷看到我最後一次以球員身分站上天母一壘守備。」彭政閔指出，儀式結束後有依依不捨的感覺，也稍微感受了一下引退的氣氛。

天母球場今天有滿場1萬名觀眾，彭政閔都看到了，但他說：「今天沒有表現很好，比較對不起這些球迷」。第8局彭政閔擊出左外野深遠高飛犧牲打，由於打到棒頭，因此知道不會飛出牆外，他說：「比較可惜一點」。

彭政閔與天母有不少淵源，從合庫棒球隊時期就常在天母地區訓練，彭政閔於2001年進職棒，隔年中職就開始在天母棒球場舉行賽事。彭政閔生涯首支再見安打、生涯600安、生涯1400安都在這裡完成，2003年兄弟也在天母完成第2次三連霸。（編輯：方沛清）1080811