陳宏昌擁地方實力卻與藍漸行漸遠 終因批韓被鍘

總統蔡英文11日參拜新北市蘆洲區湧蓮寺，湧蓮寺主任委員陳宏昌發言被外界質疑「批韓挺英」，國民黨中央評議委員12日為此火速開鍘開除陳宏昌的黨籍。（中央社檔案照片）

（中央社記者王鴻國、葉臻新北12日電）現任中國國民黨中央評議委員陳宏昌因批評同黨總統參選人韓國瑜爭議遭火速開鍘，黨部考量顯然為選情止血；地方人士則說，陳宏昌的發言跨過宮廟不談立場紅線。

總統蔡英文11日參拜新北市蘆洲區湧蓮寺時，湧蓮寺主任委員陳宏昌卻被外界質疑「批韓挺英」，藍營支持者一片罵聲，為選情止血及避免他人效尤，從今天上午區黨部到下午市黨部展現效率，這起報請開除陳宏昌黨籍的黨紀案迅速決議，將送黨中央考核紀律委員會決議及中央常務委員會核定。

陳宏昌曾任3屆立法委員，舅舅是聯邦集團、自由時報創辦人林榮三及宏國集團創辦人林堉琪、宏泰集團創辦人林堉璘，父親更是前台北縣議會議長陳萬富，擁有三重幫在地方豐沛政治實力及財力。

此外，陳宏昌的兩個妹妹分別嫁給前立委劉炳華、前新莊市長許炳崑，過去常被歸類親前總統李登輝的本土派。

公元2004年前總統陳水扁競選連任時遭遇三一九槍擊事件，行政院提出三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例覆議案遭藍營否決，陳宏昌未出席投票，當時就曾被報請黨中央開除黨籍；陳水扁後來提名陳宏昌為監察委員時又遭國民黨拒審，這些都可能是讓陳宏昌與國民黨漸行漸遠原因之一。

韓國瑜在黨內尋求化解初選裂痕及營造團結之際，陳宏昌一句「只會吃喝玩樂抱女人」說法為選情投下震撼彈，為避免效應擴大，讓黨中央不得不開鍘。

陳宏昌從政以來言行固然有爭議，但從去年3月接任湧蓮寺主委後就積極發展寺務，為避免外界加深湧蓮寺是三重幫「家廟」色彩，向來不拒絕藍綠政治人物參香造勢活動。

不過，陳宏昌這次的說法仍引發地方議論與質疑，有地方人士表示，宮廟信眾有藍有綠，從林堉璘任主委以來就嚴守不論政治立場宗旨，大家相安無事。

地方人士表示，陳宏昌在廟宇發表貶抑他人以誇讚另一人的政治性批評，跨越宮廟內部自律「紅線」。就算國民黨不黨紀處分，也已傷害湧蓮寺多年營造的莊嚴形象。（編輯：李明宗）1080812