洪秀柱再提一中同表 吳敦義：一中各表才是黨綱

前國民黨主席洪秀柱（圖）日前再提一中同表的兩岸論述，國民黨主席吳敦義14日表示，國民黨對於兩岸交流最高依循的原則是「九二共識、一中各表」。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北14日電）前國民黨主席洪秀柱日前再提一中同表的兩岸論述，國民黨主席吳敦義今天表示，國民黨對於兩岸交流最高依循的原則是「九二共識、一中各表」，這是黨綱規定，盼黨員依循黨綱。

洪秀柱日前接受媒體專訪時再度提及「一中同表」的兩岸論述，國民黨今天發布新聞稿指出，吳敦義在中常會中表示，國民黨對於兩岸交流最高依循的原則是「九二共識、一中各表」，堅決反對一國兩制，反對台獨，這是國民黨黨綱的規定。

雖然吳敦義並未直接點名洪秀柱，但吳敦義指出，希望黨員進行任何活動時都須依循黨綱的內容。

針對中國無預警取消陸客赴台自由行，吳敦義表示，近期多個觀光業、旅館業、遊覽車業者組團至國民黨中央黨部陳情，表達因兩岸關係嚴峻，導致旅遊市場萎縮，對業者生計已經造成非常嚴重影響。國民黨將規劃三場北、中、南地區觀光旅遊業的座談會，邀集業者共同反映當前面臨的困境。

吳敦義指出，面對旅遊業的受挫，影響這麼多國民的生計，國民黨非常關切國內旅遊業發展，絕對不能置若罔聞，也呼籲民進黨不能輕忽處理。

國民黨表示，吳敦義日前也派遣前陸委會副主委張顯耀與國民黨大陸事務部主任周繼祥前往大陸，針對大陸停止陸客自由行以及可能減少團客來台等議題進行溝通，以免國內觀光產業因此政策而遭到嚴重衝擊，並希望大陸政策能夠有所改變。

有關香港反送中事件，吳敦義指出，國民黨對於香港問題非常重視，也希望香港民眾生活盡快恢復安定，港府應尊重多數港民意見的表達，也呼籲民進黨政府對於在香港生活的台商與台生，其安全與權益應提出有效、可行的方法予以保障，這才是負責任執政者應有的作為。（編輯：楊凱翔）1080814