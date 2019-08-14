Eleven Sports與系統業者談不攏 擬退出市場

Eleven Sports集團董事總經理孟肯（Danny Menken）（右）與台灣區總經理康小玲（左）14日在桃園受訪表示，目前和有線電視業者協商還是不順利，仍在努力溝通中，但不排除未來將全面退出有線電視市場。中央社記者楊啟芳攝 108年8月14日

（中央社記者楊啟芳桃園14日電）Eleven Sports集團董事總經理孟肯（Danny Menken）今天到桃園棒球場時指出，近期一直與有線電視業者爭取合理收費機制，但始終沒得到正面回應，不排除未來全面退出有線市場。

從今年開始，Eleven Sports與有線系統業者一直談不攏授權費，從今年6月1日起已經停止授權大豐、台灣數位寬頻、新高雄等三家有線電視業者；另與中嘉集團持續溝通中，雙方授權目前延長至8月31日。

不過，孟肯今天表示，由於仍無法與有線電視系統業者達成共識，未來幾週考慮全面退出有線電視市場。如此一來，中華職棒Lamigo桃猿及統一獅下半季剩餘主場及總冠軍賽就無法在有線電視收看，僅剩MOD及APP兩種收看方式。

孟肯指出，近期得到有線電視系統消息，還是沒辦法取得合理的收視版權費，如果未來還是沒有合理的收費機制，將被迫退出有線電視市場。

他說，「還在做最後努力，希望近期能夠得到大家都全贏的解決方式。」

Eleven Sports台灣區總經理康小玲表示，之前已經有談好的有線電視業者，不過都得到負面回應，口頭協議也是一種協議，但並沒有受到尊重，不像MOD一樣有商業機制。（編輯：戴光育）1080814