傳香港發動擠兌 顧立雄：最壞狀況資金可能撤出

香港「反送中」持續升溫，傳有民眾號召8月16日發動銀行擠兌。金管會主委顧立雄表示，若出現最壞情況，資金可能會撤出。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉姵呈台北15日電）香港「反送中」持續升溫，傳有民眾號召8月16日發動銀行擠兌。金管會主委顧立雄表示，若出現最壞情況，資金可能會撤出，他希望國際努力維護香港金融中心的穩定性。

香港「反送中」持續延燒，傳出有民眾發動銀行擠兌，將港幣資產撤出。金融監督管理委員會主委顧立雄今天表示，接下來香港的變化，不僅台灣，全世界都在關注；今天看到消息，美國總統川普希望跟中國談香港問題，是否會危及香港的獨立關稅地位，甚至是香港作為亞洲金融中心的地位，值得關注。

顧立雄說，他希望香港維持穩定的局面，如果香港沒有發生擠兌，他覺得罷工雖然可能持續，但應該不至影響到香港金融中心的地位。

針對明天可能發生擠兌，顧立雄也表示，現在的局勢看來並沒有達到台資銀行要立即撤出的狀況，如果明天真的發生擠兌，最壞的狀況是資金撤出香港。

顧立雄表示，不希望看到這狀況發生，不過他也說，台資銀行主要是企金業務，若發生擠兌也不至於有太大影響，真正影響的是國際對香港作為亞洲金融中心的信賴度，他也希望國際可以努力維護香港作為金融中心的穩定性。

顧立雄也強調，台商大多以香港作為資金調度中心，不過依照現在銀行回報的狀況看來，沒有受到太大影響，金管會將持續關注，有任何狀況都會要求銀行立即回報。（編輯：鄭雪文）1080815