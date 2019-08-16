青少棒孫易磊投打俱佳 中華隊蟬聯小馬聯盟三冠王[影]

2019小馬聯盟青少棒賽在美國賓州華盛頓舉行，中華隊連拿3勝晉級冠軍戰，16日冠軍戰與美北區代表密西根州貝縣隊交手，中華隊投打都有發揮，以9比1擊敗美北區代表，完成小馬聯盟「三冠王」二連霸。（體育署提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年8月16日

（中央社記者謝靜雯台北16日電）2019年小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽冠軍戰，中華隊孫易磊投打俱佳，先發6.1局好投壓制， 另外也敲出2安，率隊以9比1擊敗美北區代表，完成小馬聯盟「三冠王」二連霸。

小馬聯盟青少棒賽此次在美國賓州華盛頓舉行，中華隊連拿3勝晉級冠軍戰，今天冠軍戰與美北區代表密西根州貝縣隊交手，中華隊投打都有發揮。

中華隊先發投手孫易磊昨天比賽敲出關鍵全壘打，今天扛先發投手重責也有好表現，總計用91球投6.1局僅被敲出4支安打，投出6次三振，直到7局才失掉唯一1分、表現亮眼。

中華隊今天打線發揮，全場敲出11支安打，4局靠著孫易磊安打開啟攻勢，再靠著觸身球保送、楊子濬安打、高飛犧牲打拿下第1分，徐紹予補上安打，再添2分，開賽就取得3比0領先。

中華隊5局再起攻勢，靠著接連安打、失誤，拿下2分，6局曾譯威適時安打，送回全隊第6分，7局1人出局後，中華隊靠著接連4支安打、2次保送、不死三振，單局添3分保險分，順利以9比1拿下冠軍。

中華隊順利奪冠，為隊史小馬青少棒世界賽第10冠，近5年內拿下4座冠軍。中華隊今年先後拿下小馬青棒、少棒冠軍，今天青少棒順利奪冠，也完成小馬聯盟「三冠王」二連霸。（編輯：屈享平）1080816