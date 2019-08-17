遭判無期徒刑 昔日十大槍擊要犯薛球病逝

台南監獄證實，昔日十大槍擊要犯之一的薛球（中）已在台南監獄服刑10多年，17日上午7時多病逝台南市立醫院。（中央社檔案照片）

（中央社記者張榮祥台南17日電）台南監獄今天證實，昔日十大槍擊要犯之一的薛球，已在台南監獄服刑10多年，今天上午7時多病逝台南市立醫院。南監副典獄長邱量一說，薛球53歲，肝功能不佳，南檢已初步相驗，將待複驗確認死因。

台南監獄人員指出，薛球在民國94年入南監服刑，日常生活作息正常，和獄友相處良好、沒有違紀，女兒也會定期來探望。南監表示，薛球近期生病，常往返監獄和台南市立醫院，且住院已一陣子，上午7時許病逝。至於罹病病況，獄方和醫院基於個資保障不便透露。

薛球和同夥陳益華是新竹縣橫山鄉同鄉，出獄後組強盜集團，民國90年3月間，在苗栗頭份一家KTV與警方爆發槍戰，兩人落網後，法官認為被告坦承犯罪無串供嫌疑獲釋。90年10月，倆人持槍綁架前台中市議會副議長張宏年，勒索贖金3億元，事後得手金額3000萬元。刑事警察局成立「獵虎專案」統合中部縣市警力布線追緝。

兩人犯案後偷渡中國大陸，投靠也是從台灣偷渡對岸的通緝犯郭錫榮，並在福建、廣東一帶活動，遭刑事局列名10大通緝要犯追緝。潛逃對岸還以恐嚇光碟向後來已過世的影視大亨楊登魁勒索，直到93年7月相繼落網，遭中國公安依金門協議經馬祖遣返押解回台。

這個犯罪集團陸續犯下多起銀樓搶案，以及彰化農會吳姓總幹事、台中市汽車材料行蔡姓負責人恐嚇勒索案。警方從90年到93年始逐步瓦解，包括提供作案衝鋒槍、車輛的同夥許武祥、林再生相繼落網。薛球經最高法院判處無期徒刑定讞，在台南監獄服刑已14年。（編輯：孫承武）1080817