更多編輯台推薦新聞：
植物獵人洪信介：我的人生全部都在山林裡了
生活

植物獵人洪信介：我的人生全部都在山林裡了

蔡崇信砸千億入主籃網 NBA首位台灣老闆
運動

蔡崇信砸千億入主籃網 NBA首位台灣老闆

中國武警集結深圳演練 可能介入香港局勢的3種狀況
兩岸

中國武警集結深圳演練 可能介入香港局勢的3種狀況

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制
產經

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
國泰醫院爆麻疹群聚感染 4名急診醫護確診
首頁 / 重點新聞

遭判無期徒刑 昔日十大槍擊要犯薛球病逝

最新更新：2019/08/17 15:56
台南監獄證實，昔日十大槍擊要犯之一的薛球（中）已在台南監獄服刑10多年，17日上午7時多病逝台南市立醫院。（中央社檔案照片）
台南監獄證實，昔日十大槍擊要犯之一的薛球（中）已在台南監獄服刑10多年，17日上午7時多病逝台南市立醫院。（中央社檔案照片）

（中央社記者張榮祥台南17日電）台南監獄今天證實，昔日十大槍擊要犯之一的薛球，已在台南監獄服刑10多年，今天上午7時多病逝台南市立醫院。南監副典獄長邱量一說，薛球53歲，肝功能不佳，南檢已初步相驗，將待複驗確認死因。

台南監獄人員指出，薛球在民國94年入南監服刑，日常生活作息正常，和獄友相處良好、沒有違紀，女兒也會定期來探望。南監表示，薛球近期生病，常往返監獄和台南市立醫院，且住院已一陣子，上午7時許病逝。至於罹病病況，獄方和醫院基於個資保障不便透露。

薛球和同夥陳益華是新竹縣橫山鄉同鄉，出獄後組強盜集團，民國90年3月間，在苗栗頭份一家KTV與警方爆發槍戰，兩人落網後，法官認為被告坦承犯罪無串供嫌疑獲釋。90年10月，倆人持槍綁架前台中市議會副議長張宏年，勒索贖金3億元，事後得手金額3000萬元。刑事警察局成立「獵虎專案」統合中部縣市警力布線追緝。

兩人犯案後偷渡中國大陸，投靠也是從台灣偷渡對岸的通緝犯郭錫榮，並在福建、廣東一帶活動，遭刑事局列名10大通緝要犯追緝。潛逃對岸還以恐嚇光碟向後來已過世的影視大亨楊登魁勒索，直到93年7月相繼落網，遭中國公安依金門協議經馬祖遣返押解回台。

這個犯罪集團陸續犯下多起銀樓搶案，以及彰化農會吳姓總幹事、台中市汽車材料行蔡姓負責人恐嚇勒索案。警方從90年到93年始逐步瓦解，包括提供作案衝鋒槍、車輛的同夥許武祥、林再生相繼落網。薛球經最高法院判處無期徒刑定讞，在台南監獄服刑已14年。（編輯：孫承武）1080817

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報