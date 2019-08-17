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辜寬敏：蔡賴一定可以整合 兩個月內會完成

最新更新：2019/08/17 18:21
台灣永社17日中午在台北舉行募款餐會，外界關注民進黨2020大選可否促成蔡賴合作，獨派大老辜寬敏（左）受訪表示，總統蔡英文、前行政院長賴清德一定可以整合，這一、兩個月內一定會完成。中央社記者鄭傑文攝　108年8月17日
台灣永社17日中午在台北舉行募款餐會，外界關注民進黨2020大選可否促成蔡賴合作，獨派大老辜寬敏（左）受訪表示，總統蔡英文、前行政院長賴清德一定可以整合，這一、兩個月內一定會完成。中央社記者鄭傑文攝　108年8月17日

（中央社記者溫貴香台北17日電）外界關注民進黨2020大選可否促成蔡賴合作，獨派大老辜寬敏今天表示，當前最重要的是要團結，總統蔡英文、前行政院長賴清德一定可以整合，這一、兩個月內一定會完成。

台灣永社中午舉行感恩募款餐會，與會者包括總統府資政辜寬敏、監察委員陳師孟、民進黨主席卓榮泰等人，卓榮泰與辜寬敏比鄰而坐，兩人不時交頭接耳，引發關注。

有關2020蔡總統副手人選，卓榮泰會後受訪表示，總統對所有的人事會有自己全盤的想法與規劃，也會在很適當的時間決定，黨會透過這樣的程序向外界說明總統、副總統搭檔人選，整個布局在於總統整體的想法。

辜寬敏會後受訪則表示，民進黨總統初選過後，蔡總統與前行政院長賴清德兩人的整合工作，這一、兩個月內一定會完成。

記者問蔡賴兩人是否會搭檔競選，辜寬敏說，他已與賴清德通電話，賴清德認為時間還早。

辜寬敏說，當前最重要的是要團結，給台灣人一個勇氣，台灣人要建設一個正常的國家，這是該做的事情。

針對喜樂島聯盟表達2020不支持蔡總統，是否代表獨派勢力分裂，辜寬敏表示，獨派範圍很大，要分裂，他評估效果有限。（編輯：林興盟）1080817

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