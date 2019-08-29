駐WTO代表朱敬一申請退職 31日生效

中華民國常駐WTO代表團常任代表朱敬一日前申請退職，總統府應予免職，自31日起生效。（中央社檔案照片）

（中央社台北29日電）中華民國常駐世界貿易組織（WTO）代表團常任代表朱敬一日前申請退職，總統府23日公告應予免職，自31日起生效。

朱敬一生於1955年、1998年獲選為中央研究院院士，之後曾任中研院副院長、中華經濟研究院董事長、行政院政務委員、國科會主委等職。他是在2016年10月出任駐WTO代表，這也是總統蔡英文於2016年5月上任後，首批發布的駐外人事之一。

他在任內推「蘭花外交」，2、3年來在都在代表團的宴會廳舉辦大規模的蘭花展，今年邀請了各國大使夫人用台灣蘭花來插花，共有白俄羅斯、捷克、德國、歐盟、馬來西亞、巴拉圭、俄羅斯、新加坡、瑞典、泰國、美國等國駐世貿組織大使的夫人出席，現場氣氛輕鬆熱絡，作品爭奇鬥豔宛如選美大賽，進行了一次成功的蘭花外交。

總統府23日公布總統令指出，中華民國常駐世界貿易組織代表團常任代表朱敬一已准退職，應予免職，自中華民國8月31日生效。

至於朱敬一的繼任人選，總統府發言人張惇涵表示，等到確認之後會正式對外公布。1080829

駐WTO代表朱敬一任內推「蘭花外交」，圖為6月13日他在瑞士日內瓦蘭花展開幕式上表示，蝴蝶蘭的色彩和花型千變萬化，一如台灣的多元和民主。（中央社檔案照片）