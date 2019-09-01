西莒方塊海奇景 馬祖芹壁也看得到

馬祖北竿芹壁沙灘也出現「方塊狀」、「方格狀」波浪（圖），相較西莒島坤坵沙灘的「方塊海」，北竿芹壁龜島前方塊海景面積較小。（北竿芹壁民宿提供）中央社 108年9月1日

（中央社馬祖1日電）無獨有偶，馬祖西莒島坤坵沙灘「方塊海」之外，北竿芹壁沙灘也出現「方塊狀」、「方格狀」波浪，兩個淺灘地形相似，北竿芹壁龜島前方塊海景面積較小，而方塊海形成以南風海流助力為最佳。

北竿山城芹壁聚落，石頭古厝依山勢而建，面海澳口有「龜島」相映，有地中海美景聞名，6月15日曾出現「方塊海」場景之後，8月31日傍晚再度呈現，遊客說，又多了一項賣點。

在馬祖西莒島坤坵蛇島（無人島礁）前形成大面積方塊波浪，堪稱世界奇景，除法國外，馬祖亞洲獨一，該淺灘海面波浪呈現一格格「方塊狀」 清晰地被劃，是因海域地形及海流關係，浪潮從不同方向而來，兩個推力持續在海面上作用形成場景。

連江縣政府今年主打2019莒光方塊市集行銷活動，包括英雄戰士回訪莒光專案3天2夜體驗行、愛在莒光婚紗攝影愛在莒光方塊海婚紗攝影補助賽，以及9月7日馬祖WCA國際魔術方塊公開賽。（編輯：林沂鋒）1080901

馬祖西莒島坤坵沙灘的「方塊海」，形成以南風海流助力為最佳。（西莒山海一家會館提供）中央社 108年9月1日