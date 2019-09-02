自強隧道區間測速首日 違規取締376件

（中央社記者黃麗芸台北2日電）台北市警察局交通警察大隊今天表示，北市自強隧道首日實施「區間測速」，共計取締376件違規，相較測試期間降幅逾8成，另違規跨越雙白線則計13件，降幅35%。

交通警察大隊今天舉行「自強隧道實施區間測速及跨越雙白線執法」首日說明記者會，大隊長陳明志表示，配合交通部推動「速度管理」與「科技執法」政策，自強隧道昨天起正式實施區間平均速率，取締超速及違規變換車道。

根據首日執法統計資料顯示，自強隧道區間超速違規北往南方向有215件、南往北方向有161件，共計取締376件。

違規最多時段部分，北往南為上午10時至11時、違規67件；南往北方向為7至8時、違規13件。

其中，首件開罰案例為1日凌晨零時43分行經隧道的一輛普通重型機車，被測出平均時速68公里，明顯超速遭罰；另，1日凌晨4時45分一輛汽車遭測出時速達106公里，為違規案件中最高速者，依法可處新台幣6000元至2萬4000元罰鍰。

至於違規跨越雙白線取締部分，北往南方向有9件、南往北方向4件，共計13件。

陳明志指出，首日區間測速違規件數376件，較前3個月測試期的每天1977件要大幅下降，降幅高達81%；違規跨越雙白線件數也較測試期的每天20件要下降35%，顯見宣導有效，以及科技執法有助交通安全維護。

他說，北市將陸續擴大推動科技執法區域，預計今年底明年初將率先在市府轉運站加強取締違停、辛亥隧道區間測速和市民高架推行。

依台北市交工處公告，自強隧道速限規定為40公里，新制上路後將針對超速逾20公里以上者優先取締，意即行車速度超過（含）61公里以上者。

自強隧道全長約900公尺，隧道中段道路較直，離峰或深夜時段常有民眾反應有嚴重超速案件；且去年7月發生游姓男子駕駛超跑追撞隧道內的2輛施工工程車，釀2死3傷事故。（編輯：方沛清）1080902