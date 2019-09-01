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北市自強隧道區間測速上路 警加強宣導

最新更新：2019/09/01 10:54

（中央社記者黃麗芸台北1日電）台北市自強隧道今天起實施「區間測速」及「跨越雙白線」違規取締，台北市警察局士林分局表示，前者將針對行車速度超過61公里者取締，希望藉此減少隧道內交通事故。

士林分局今天發布新聞稿表示，自強隧道全長約900公尺，由於隧道中段道路較直，離峰或深夜時段常接獲民眾反應有嚴重超速事件，再加上去年曾發生超跑失控釀2死3傷重大交通事故，為降低隧道內交通事故發聲率，今天起實施區間平均速率及違規變換車道違規取締。

為配合交通部推動「速度管理」與「科技執法」政策，士林分局指出，相關自強隧道交通執法作為包括區間速率超速取締，由於自強隧道速限規定為40公里，今起將針對超速逾20公里、即行車速度超過61公里者取締。

士林分局說，上述作法是以行駛全路段的車速平均值作為認定標準，若在監測路段間偶然不慎超速並不至於立刻構成違規，但後續應注意控制車速。

其次，若在自強隧道內違規跨越雙白線者，也將進行舉證告發。

至於警告標面設置部分，士林分局表示，為清楚告知駕駛人實施區間速率執法範圍，在區間測速路段起點前，依道路交通管理處罰條例規定，一般道路應於起點前方100至300公尺設置「警52」警告牌面，並加掛文字為「前方區間測速長度」的文字附牌。

同時，在測速起點與終點位置都會設置區間測速起點和終點的文字牌面，以區別現行測速照相執法方式。

士林分局表示，由於自強隧道測速相關錄影畫面還在擷取中，將待後續作業完成，才能統計今天違規件數；此外，今天也規劃相關交通安全宣導活動，提醒駕駛人新制上路，以維護交通安全。（編輯：李亨山）1080901

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