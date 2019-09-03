中油改採招標 Gogoro部分換電站將停止服務

Gogoro不再與中油續約，所以38座位在中油的電池交換站，將會在9月30日前陸續停止電池交換服務。圖為Gogoro位於中油馬公站的充電站。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）中油換電站改採公開招標，Gogoro在中油換電站中的38座由光陽拿下，9月底將停止服務。中油表示，若腹地夠大且符合安全標準，不排除於原地再設置換電站，以維護消費者權益。

Gogoro官網指出，全台GoStation電池交換站已近1400站，不過，38座位在中油的電池交換站，合約即將在9月30日到期。中油經多方考量後，決定不再與Gogoro續約，因此，這38座電池交換站將會在9月30日前陸續停止電池交換服務。

中油主管接受中央社記者採訪時說明，中油為配合經濟部工業局政策，去年已設置160站公營充換電站，今年將設置216座，其中，充電與換電比例約1:9。

他表示，由於與Gogoro的合約將到期，中油將原先加油站已設Gogoro換電站點納入公營充換電站，業者若要再取得換電站點，須符合工業局共同供應契約資格，並且重新投標。

他說，中油評估業者公平競爭、消費者權益，將全台194座換電站平均分為4個標案，且業者最多僅能標下3案，最後因光陽決標金額較高、拿下3案，其中包含Gogoro原先站點。

他說，Gogoro目前仍有約48座充換電站，只是原先的38座換電站將有所變動。據了解，業者將另作應變措施，可能移到原地周遭的便利商店或超市。

中油主管指出，明年總設置站數將達1000座，將再新建600多站，也將讓廠商投標。另外，中油也將評估Gogoro原先位在中油的38站，若腹地夠大、符合安全標準以及投標金額夠高，中油不排除於原地再設置換電站，以維護消費者權益。（編輯：林興盟）1080903