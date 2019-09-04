W飯店命案 朱家龍遭判2年10月確定

高院更一審審理「W飯店女子命案」，認定朱家龍（圖）等人轉讓毒物與女子死亡無相當因果關係，4月底判朱家龍2年10月徒刑，最高法院4日駁回上訴，全案確定。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉世怡台北4日電）高院更一審審理「W飯店女子命案」，認定朱家龍等人轉讓毒物與女子死亡無相當因果關係，4月底依藥事法判朱家龍2年10月徒刑，經上訴，最高法院今天駁回上訴，全案確定。

全案緣於，朱家龍被控於民國105年12月2日訂房入住W Hotel 2502號房，邀約友人洪聖晏、蔡逸學舉辦毒品派對，另邀郭姓被害女子等人參加，並提供大批毒軟糖、毒梅片同歡，導致郭女12月7日因用毒過量身亡。

一、二審認為郭女之死與朱家龍等人提供的毒品有關，判朱家龍10年徒刑，蔡逸學、洪聖晏則各被判刑10年、10年6月。最高法院去年10月將朱家龍、蔡逸學、洪聖晏所涉部分發回高院更審。

台灣高等法院更一審4月26日宣判表示，依法醫研究所鑑定意見，認為被害人體內所含的第二級毒品PMA極有可能是導致被害人發生中毒性休克的主要因子，而且被害人在案發前4個月有持續不間斷的使用PMA情形。

更一審指出，朱家龍與其他在場的人經採集尿液與頭髮都沒有檢出PMA成分，因此無法認定朱家龍等人有轉讓PMA毒物給被害人使用，倘若被害人沒有持續使用PMA，她施用朱家龍等人提供的偽禁藥，也不會發生死亡的結果。

更一審指出，合議庭因此變更檢察官起訴法條，認為被告對被害人死亡不負加重結果犯的責任，而是觸犯藥事法轉讓禁藥罪。

更一審指出，若不計PMA因子，被害人血液檢出的各項毒品濃度，並未達一般致死濃度，被害人自主持續施用PMA過量的行為，不能認定是朱家龍等人轉讓禁藥或偽藥行為的通常事態發展過程。

更一審審酌，朱家龍等人迄今仍推諉卸責、避重就輕，難認有悔意，且轉讓禁藥持續長達5日、轉讓毒品種類多種、轉讓對象多人，判主辦人朱家龍2年10月徒刑，蔡逸學、洪聖晏各處有期徒刑2年6月。

檢方及朱家龍等不服更一審判決，提起上訴，由最高法院審理。

最高法院今天指出，朱家龍與死者家屬達成和解，量刑部分原判決並無不當，檢方請求重判、朱家龍等被告主張量刑太重，都沒有理由，因此駁回上訴，全案確定。（編輯：李錫璋）1080904