柯文哲失言風波 蔡總統：不應有歧視說法

（中央社記者蘇木春台中6日電）台北市長柯文哲指總統府秘書長陳菊是「比較肥的（高雄市長）韓國瑜」，總統蔡英文今天說，選舉是民主社會很重要一環，選舉雖有競爭，但發言還是要謹慎，不要帶有歧視性說法。

蔡總統表示，選舉是民主社會很重要一環，選舉雖有競爭，但發言還是要謹慎，不要帶有歧視性說法，造成社會不好示範，會破壞社會和諧，還是要謹言慎行。

柯文哲稍早脫口而出「小英（蔡總統）是比較不會考試的韓國瑜，陳菊是比較肥的韓國瑜」，當場遭媒體質疑拿身材作文章是否失言。

昨天與民主進步黨中央黨部主管在官邸便當會的蔡總統下午前往台中市北區參拜元保宮，向民眾說明3年多來執政成果後受訪表示，現在競選辦公室與黨部協調運轉很不錯，但要進入下階段選戰，再次坐下來談談。現在整體士氣不錯，團結意識很高，她告訴與會者，對內一定是團結，對外要是很穩定、穩健的團隊。

至於媒體昨天公布高雄市政府民意調查滿意度下滑，蔡總統說，高雄市民對現在的高雄市政府評價，不只民調，其他很多層面大家都會有一定程度感受。民調就參考，在民主社會，選民對政治人物的表現都自有評價。

媒體提問，民進黨籍立法委員陳明文在高鐵失而復得新台幣300萬元現金事件是否影響選情；蔡總統說，陳明文已說明社會關注的事，如果有必要請司法釐清也尊重。（編輯：李明宗）1080906