柯文哲稱陳菊是較肥的韓國瑜 婦團批性別歧視

（中央社記者吳欣紜台北6日電）台北市長柯文哲今天說「小英是比較不會考試的韓國瑜，陳菊是比較肥的韓國瑜」引起外界批評；婦女團體表示，這是赤裸裸的肥胖及性別歧視，不應用歧視言論噴政治口水。

台北市長柯文哲今天出席「福利好厝邊—中正區社會福利綜合大樓開幕典禮」，會後接受媒體聯訪，被問及民進黨立委段宜康批評他是「比較會考試的韓國瑜」，柯文哲脫口而出「那小英（總統蔡英文）是比較不會考試的韓國瑜、那陳菊是比較肥的韓國瑜」。

柯文哲言論一出，引發外界議論，婦女團體今天也批評柯文哲性別及肥胖歧視。勵馨基金會執行長紀惠容今天接受中央社記者訪問指出，柯文哲常常有性別歧視語言，從「不化妝出來嚇人」到現在拿身材來做文章，可見柯文哲沒有性別概念。

紀惠容表示，婦女團體也曾經替柯文哲上過課，但柯文哲仍我行我素、沒有改變，柯文哲應該是很大男人、歧視女性的，所以才會常常就爆出這種用身材、容貌等歧視語言。

由於柯文哲是公眾人物，紀惠容也擔憂，公眾人物錯誤示範的言論可能會激發某些支持者一起去歧視女性、帶來負面影響。她提醒柯文哲，台北市具有性別意識的人非常多，應三思再說出口。

婦女新知基金會資深研究員曾昭媛也表示，柯文哲已不只一次失言，言論中也暴露各種歧視，過去國民黨主席吳敦義也曾暗指陳菊「肥滋滋的大母豬」，好似在這些政壇男子的眼中，只有年輕貌美的女性政治人物才有價值。

曾昭媛說，一般選民評價政治人物都是評論政治人物的政壇表現，希望政壇能用政績來做競爭，而不是用這些歧視言論來噴政治口水。（編輯：張芷瑄）1080906