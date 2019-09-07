索羅門外長8日抵台 索官員：邦交穩健釋訊號
最新更新：2019/09/07 10:10
太平洋友邦索羅門群島與台灣的邦交引發關注，索國外交部長馬內列（圖）7日下午啟程前往台灣訪問，8日將抵台。（圖取自索羅門群島外交部網頁mfaet.gov.sb）
（中央社記者石秀娟雅加達7日專電）台灣與南太平洋友邦索羅門群島的邦交受到關注。索國外交部長馬內列（Jeremiah Manele）今天下午啟程前往台灣訪問，明早抵台。
索羅門群島媒體「島嶼太陽報」（Island Sun）今天在頭版刊登馬內列將訪問台灣的消息。索國外交部指出，馬內列等人將在14日返抵索羅門。報導引述知悉這項訪問行程的索國官員指出，如果成行，可視為對索國與台灣邦交關係穩健釋出訊號。
報導指出，索國外交部6日晚間證實，陪同人員還包括總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）辦公室及外交部的官員。
報導引述另一個外交消息指出，馬內列將在台北訪問約5天至6天。消息說，索國希望台灣協助發展交通基礎建設計畫。
中央社4日報導，馬內列規劃8日抵台訪問，若順利成行，將可視為台索邦交穩定的指標之一。
中國近年擴增在太平洋勢力，索國4月組成新政府後，就外交政策進行全面性研析與資料蒐集，成立跨黨派小組評估邦交轉向的利弊。索國國會外交委員會日前召開聽證會，跨黨派小組表示，將整合意見後向總理及國會提出建議。
根據索國媒體近日報導，索國政府和國會對於是否轉向與中國建交的意見分歧。索國通訊及航空部長夏奈爾（Peter Shanel）在聽證會建議與中國建交。但包括馬內列在內的閣員與議員上月發表聲明，支持維持與台灣邦交。（編輯：馮昭）1080907
索羅門群島是南太平洋的一個島國，位於澳洲東北方。（中央社製圖）
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