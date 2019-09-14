斷訊風波頻傳 有線電視盼打破僵局

學者和業界都期盼，有線電視產業勿陷低價惡性競爭，應共同把餅做大。中央社記者江明晏攝 108年9月14日

（中央社記者江明晏台北14日電）一場恐在10月上演的斷訊風暴，是有線電視產業積病已久的警訊，但也可能成為打破產業僵局的契機。學者和業界都期盼，有線電視產業勿陷入低價惡性競爭的泥淖，共同把餅做大。

近期市場「斷訊」風波頻傳，繼去年民視與TBC、今年Eleven Sport下架風波之後，另一場影響22個頻道、13萬戶的斷訊風暴，恐在10月上演。

國家通訊傳播委員會（NCC）日前針對由北都與全國提出的調處案進行調處，卻因與大享、浩鳴、優視3家頻道代理商授權費依舊談不攏而破局，如果雙方未能在9月底前找到平衡點，10月1日起，包括東森、緯來、衛視及MOMO親子台等22個頻道，恐都會在北都與全國2家有線電視系統下架，影響逾13萬用戶。

斷訊風暴頻傳 有線電視產業惡化警訊

2012年，NCC在有線電視經營區開放政策實施後，市場上出現的爭議焦點，在新進業者對頻道授權條件的主張，與頻道代理商行之有年的商業慣例差距過大。

以北都、全國此案為例，頻道代理商希望以行政區用戶數15%，也就是俗稱的MG15來計算，但系統業者認為應以MG10（行政區用戶數10%）作為計算基準；雙方僵持不下，而這也反映出有線電視產業目前用戶數與整體產值下滑、低價競爭導致惡性循環的現況。

NCC統計顯示，今年首季全台有線電視收視戶504.2萬戶，普及率57.6%，已連續6個季度下滑，業者估計在年底將跌破500萬用戶大關，未來恐面臨「剪線潮危機」。

台灣通訊學會理事長劉柏立對中央社記者表示，有線電視市場呈現數位匯流、多元競爭、成熟飽和等趨勢發展，目前國內有線電視市場雖已開放新進業者並允許跨區經營，整體仍以分區獨占為主流。

但不論是在任何營業地區，有線電視皆存在來自MOD的競爭壓力，加上寬頻網路普及、OTT視訊服務風行，可視為有線電視的鄰近市場，OTT和MOD都成為有線電視替代性選項，形成剪線潮的背景。

跨區經營鯰魚變鯊魚 內容同質陷低價競爭

NCC在2012年開放有線電視既有業者跨區經營，立意是盼導入新的市場機制，促進閱聽人權益。

但中正大學傳播系教授胡元輝觀察，業者跨區後並未提供更優質服務激勵產業向上，反而削價奪取市占，導致既有業者也跟著陷入低價、惡性競爭的泥淖之中；產值縮水後，頻道業者能分到的權利金當然下滑，系統台與頻道商的關係更為緊張，最終反致收視閱聽人的權益受損。

有線電視現存殺價競爭歪風，先前市場已傳出，有業者為搶客戶，台北市部分區域出現年繳只要新台幣1800元的優惠方案，資深產業人士感嘆，「這種價位是完全賺不到錢的」。

台灣有線寬頻協會（CBIT）理事長鄭俊卿期望，NCC能鼓勵「破壞式技術、破壞式商業模式」的創新業者，帶動鯰魚效應，而不是用「破壞式價格」掀起競爭，導致惡性循環，「讓鯰魚變成鯊魚」。

劉柏立表示，肯定主管機關開放市場的本意良善，但由於有線電視的頻道缺乏差異化，內容同質性太高，從數位匯流的角度來看是「一灘死水」，新進業者也只能採取價格競爭，結果反而形成必然的寡占結構，對市場規模的擴大也無所貢獻。

現在處於資訊爆炸的時代，消費者習慣主動、多元接觸媒體，沒有什麼頻道是不可或缺，有線電視業者更需要找到把收視戶留住的良方。中央社記者江明晏攝 108年9月14日

斷訊非惡事 盼成打破僵局契機

回過頭來說，有線電視整體產值往下掉，導致系統台和頻道商對授權金「斤斤計較」。產業人士私下表示，雖有聲音主張，新進系統台業者若無主流頻道，將難以和其他對手競爭，但打個比方來說，「供應商生產了產品，和超商談不攏售價，難道還非得用不合理的價格上架銷售不可嗎？」

整體而言，產業人士認為，斷訊並非壞事，是回歸商業機制的體現，反映出產業低價競爭的不健康生態，也許還能成為打破僵局的契機，讓低價搶市的系統台不再受主管機關「不得斷訊」的潛規則庇蔭、停止惡性循環、把餅做大，才是業者和主管機關該思考的方向。

鄭俊卿也希望，NCC「尊重市場機制」，畢竟商業用戶和頻道是屬於商業協商機制，未來分組付費後，有線電視產業也是朝這個方向發展。

消費者管道多元 盼業界把餅做大

「該付給頻道代理商多少錢，就付吧，吃霸王餐是不對的」，針對斷訊議題，有網友在系統台粉絲專頁留下上述想法。業界觀察，消費者意識抬頭，並非一昧追逐低價、卻抱怨頻道被斷訊，而是理解產業脈絡，盼系統台與頻道商達成協商，並一邊尋求其他替代方案。

在此背景下，有線電視業者更需要找到把收視戶留住的良方，「低價競爭是兩面刃，傷己也傷人」，市場人士分析，尋求內容差異化絕對比低價競爭長久，也能創造消費者與產業的雙贏。

「過去有線電視用戶是被動接收訊息」，劉柏立認為，現在處於資訊爆炸的時代，消費者習慣主動、多元接觸媒體，沒有什麼頻道是不可或缺，OTT、MOD、有線電視如果能保持內容差異化，消費者也未必會視為替代選項，而能把市場擴大。

台灣線上影視產業協會理事長錢大衛也說，「不認為有線電視和OTT是完全競爭關係」，有6成LiTV付費用戶還在使用有線電視，意味著消費者想看更多元的內容，兩者可以互補，盼電信商、有線電視和OTT業者聯盟「打群架」，改變產業生態對抗境外業者，並走向海外，放眼更大的市場。

各界都期望有線電視業者應揚棄本位主義、共同擴大市場，但有線電視仍受限黨政軍條款、訂戶數不得超過總用戶1/3、收視費率審核、經營區等管制。「主管機關的監理思維，對於市場結構及市場競爭的樣態，具有決定性的影響」，劉柏立盼在數位匯流新時代，各界能探討競爭政策的重新定位，以利數位經濟的健全發展。（編輯：趙蔚蘭）1080914