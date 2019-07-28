影視3大勢力掀競合戰 各有難關要過

OTT來勢洶洶、中華電MOD崛起，有線電視產業遭逢巨大挑戰，這場數位匯流3大勢力，各有難關要過，彼此的競合關係也牽動著眼球戰局的勝負。中央社記者江明晏攝 108年7月28日

匯流眼球大戰專題2（中央社記者江明晏台北28日電）OTT來勢洶洶、中華電MOD崛起，有線電視產業遭逢巨大挑戰，這場數位匯流中3大勢力，各有難關要過，彼此競合關係也牽動著眼球戰局的勝負。

20多年前，你我守在電視前等著看本土8點檔，趁著廣告，才揪著一顆心急忙上廁所，在那個網路與手機尚未蓬勃年代，電視讓家人聚在一起，儼然是生活的重心。

20多年後，家家戶戶還是有台電視機，但不一定會開，你我從電腦、手機收看宮廷劇、韓劇，或是透過中華電MOD回放世界球后戴資穎比賽英姿，不少人還停掉了家中的第四台。

科技發展日新月異，傳統電視產業遭逢巨大挑戰，根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計顯示，今年首季全台有線電視收視戶504.2萬戶，普及率57.6%，已連續6個季度下滑，用戶數相較2017年第3季的524.8萬戶，減少了20萬戶，等於每個月都有超過1萬戶家庭「剪線」，下滑趨勢不容小覷。

究其原因，有線電視重播率高、萬年頻道表惹民怨，難符合現代人時間碎片化、娛樂個人化的需求，加上OTT來勢洶洶、中華電MOD崛起，都威脅著有線電視的生存命脈，而這同屬台灣影視產業的3大勢力，各自有難解的關卡要過。

有線電視內容老掉牙 把餅做大拚突圍

電影台轉來轉去，老是看到同樣的節目，消基會日前公開指出，有線電視台春節重播率近5成，呼籲有線電視業者主管機關應重視消費者權益。

台灣有線電視產業生態是由上游頻道生產內容，透過中游頻道代理商向系統台（MSO）收取授權費，並向廣告商收取費用，再讓下游系統台對收視戶收取每個月約500元的月費，但近年來市場競爭、跨區經營引發業者低價搶客歪風，系統台、頻道商屢屢發生授權爭議，導致斷訊風波頻傳。

頻道業者叫屈，指「想投資內容吸引收視，系統台卻不願意提高分潤」，但不具名系統台業者也反控，過去頻道商7成靠廣告收入，現在網路興起，電視廣告衰退，「頻道商就反咬系統業者說我虧待你」。

「數位匯流讓大環境不一樣了」，產業界人士認為，有線電視面臨內憂外患，除了殺價競爭，更有境外OTT大軍來襲、MOD開放自組頻道等強勁壓力，自身夥伴不該再爭吵不休，而是該思考如何共同把餅做大，才能挹注內容，帶動正向循環。

MOD推自由選 恐難敵潛規則作梗

中華電MOD近年成長飛速，用戶數突飛猛進已逾200萬戶，今年力拚轉盈、將終結連虧14年命運，成為對手忌憚對象。

NCC今年1月開放中華電信MOD自組頻道，解放MOD多年的緊箍咒，今年8月MOD計畫正式端出「自由選」套餐，將決定權交給收視戶，提供190個頻道自己選、每月換。相較於有線電視業者還傾向吃大鍋飯、中華電率有線電視之先，打破僵局，頗有分庭抗禮意味。

但產業界人士分析，系統台對頻道上架MOD的「抵制」潛規則，還是MOD發展的最大難題。投入MOD等於投入敵營，頻道商恐遭系統台「對付」，也因此，MOD目前的新聞台除了無線台等必載頻道，只有寰宇新聞台、壹電視、民視新聞台、三立財經台等，許多主流頻道家族也都沒在MOD上架。

這名產業人士強調，「這也是目前多數台灣收視戶對MOD觀望的主因，能否鬆動潛規則，帶動有線電視主流頻道在MOD上架，將是扭轉關鍵」。

本土OTT存亡之秋 海外巨擘碾壓

儘管台灣願意付費OTT的用戶仍是少數，但資誠聯合會計師事務所調查估計，台灣OTT營收未來5年將以15.6%的年複合成長率，增加至2023年的11億美元，成長趨勢驚人。

OTT產值蒸蒸日上，但台灣OTT市場百家爭鳴，本土派業者遭逢Netflix、愛奇藝等海外巨擘「碾壓」，國內業者大嘆，OTT絕對是國家戰略政策，台灣法規遲遲不訂出來，「放任業者亂打，讓外來者用不公平條件競爭」，像是「大門沒裝」，建議台灣可參考歐盟案例，甚至以更嚴格的比例抽特別稅，補助台灣內容產業。

尤其，中國OTT業者接棒「繞道登台」，形成不平等競爭，愛奇藝在2016年透過在台代理商負責會員收入，中國騰訊旗下影音平台WeTV今年5月悄悄在台上架APP，招募收費會員；優酷則傳出今年打算攻台，除了消費者跨境消費申訴難、企業遭侵權申訴無門等困境，市場人士還擔憂，紅潮襲台恐排擠本土影視發展。

台灣線上影視產業協會理事長錢大衛也多次呼籲，台灣政府必須「要求境外OTT真正落地」，包括在台灣登記設立子公司或分公司、本地客服等，若不符合以上條件則不應准許在台灣營運及進行收費，還可透過不允許在台租用機房、不准在台宣傳打廣告、控制金流等3大措施，反制其「繞道登台」。

MOD有線電視劍拔弩張 NCC盼促良性競爭

有線電視跟中華電信的MOD（IP TV）一樣提供用戶視訊服務，卻分屬「有線廣播電視法」及「電信法」規範管理，尤其NCC（國家通訊傳播委員會）開放中華電信MOD可自組頻道後，更引發有線電視業者反彈，認為有線電視受限黨政軍條款、訂戶數不得超過總用戶1/3、收視費率審核等管制都應鬆綁。

系統台大老紛紛喊話，有線電視霸主、富邦集團董事長蔡明忠認為，MOD、OTT、有線電視已充分競爭，MOD和有線電視如無法拉到同一個法源，起碼規定上要趨近一致；以個人名義入主台灣寬頻通訊（TBC）的亞太電信董事長呂芳銘表示，有線電視不怕競爭，要的是公平競爭，他比喻「不能掐著脖子，卻讓另一隻出去外面咬人」。

世新大學廣電系兼任副教授何吉森則說，既然NCC已經同意MOD自組頻道開放，兩者應該視為同一市場，讓有線電視可與MOD一較高下。

學者專家也認為，兩者看似劍拔弩張，但爭取的同一批頻道商與影劇內容，也是禍福與共，應該思考如何打破僵固的藩籬，讓台灣內容產業更好，而不是只想在逐漸縮小的版圖中，謀取自己利益。

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主任委員陳耀祥表示，NCC會持續致力於促進有線電視、IPTV、OTT之間的良性公平競爭；對OTT TV採取必要監理；對媒體壟斷的必要管制；以及對頻道授權與上下架機制的規管及頻道代理商機制的規管等。

OTT來襲 有線電視MOD張開雙手擁抱

面臨OTT浪潮，有線電視、MOD已張開雙手，擁抱OTT服務，並與之結盟合作，舉例來說，MOD就與Netflix、Fox等OTT業者合作，中嘉系統也與本土CatchPlay合作服務；系統台凱擘也和自家集團的myVideo串連，打造同一跨螢平台，互相拉抬用戶規模。

LINE TV日前上架到台數科的智慧電視盒「哈TV+」，這也是LINE TV在亞洲地區首度跟有線電視業者合作。台數科集團董事長廖紫岑說，「電視這20年來走向崩解，現在也終於要重生」，她認為，行動裝置讓每個人盯著自己的螢幕，不再交談，電視在等待和網路合為一體的機會，盼「重振電視魂」，讓民眾眼球回到電視上來，重新成為家庭的中心。

「電視還有未來嗎？」國家通訊傳播委員會（NCC）委員洪貞玲也說，這是很多業界都想問的問題，她觀察到，有線電視業界既競爭又合作，期許透過多方合作，讓快速發展的新科技帶領電視產業邁向下一階段，讓有線電視穩定獲利、閱聽大眾提升觀影滿意度，創造雙贏局面。

文化部常務次長李連權則盼望有線電視、OTT、MOD，不只跨螢、跨界，還要跨國際，組成一個國際隊躍上世界舞台，看好電視產業「再造風潮」，不用再守著新台幣500元的月費。（編輯：林淑媛）1080728