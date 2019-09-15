國軍集團結婚 3對同性新人報名

（中央社記者顧荃台北15日電）立法院5月三讀通過同性婚姻合法化，國軍每年舉辦的集團結婚，今年也首度受理同性新人報名。海軍有2對同性新人、空軍也有1對，這3對同婚新人中的現役官兵將身著軍服參加婚禮。

立法院今年5月17日三讀通過同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」，並於5月24日正式生效，台灣成為亞洲首個同婚合法化國家。

國防部當時宣示，國防部依法行政，同婚袍澤可報名陸、海、空三軍下半年所舉辦的集團結婚，對於同婚之後的福利，將比照一般婚姻（異性婚姻）的規劃，不會有任何差異。

軍方人士表示，陸、海、空集團結婚報名已在日前結束，海軍共有2對同性新人報名，分別是一對男性同志伴侶與一對女性同志伴侶，空軍則有一對男性同志伴侶報名，共3對同性新人，首度參加國軍集團結婚；其中都分別有一位是現役官兵，將身著軍服出席。

軍方人士說，集團婚禮的相關做法並不會因為有同性新人報名而改變，流程皆比照過往的異性婚禮，採尊重跟開放的態度，沒有特別避諱什麼。往年在交換戒指信物之後，司儀會要求新人親吻99秒以上，表示愛情長長久久，今年也會比照辦理。

軍方規劃，空軍集團結婚10月26日在空軍屏東基地舉行、陸軍聯合婚禮11月15日在桃園大漢營區、海軍聯合婚禮11月15日於左營忠誠營區登場。（編輯：謝佳珍）1080915