台泰警聯手破詐騙集團 逮13台嫌遣返法辦

台泰警方共同破獲藏匿曼谷的詐騙集團，逮捕36歲賴姓主嫌等13名台灣人。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者劉建邦台北18日電）台泰警方共同破獲藏匿曼谷的詐騙集團，逮捕36歲賴姓主嫌等13名台灣籍民眾。刑事局查出，賴男以假冒檢警、健保局誆騙台灣民眾，共30多人受害，得手金額為新台幣7000多萬元。

刑事局今天召開記者會，偵七大隊副大隊長徐釗斌指出，日前偵辦國內假檢警詐騙案時，發現被害人提供事證及詐騙電話進線端，得知部分發話源頭來自泰國，由駐泰警察聯絡官洽請泰國皇家警察移民總局共同偵辦。

刑事局與泰國警方合作，歷時半年蒐證偵辦，發現有多項前科的賴姓男子等人涉嫌重大，並得知賴男承租曼谷南邊一處郊區別墅當跨境詐騙機房。泰警日前掌握線索，前往攻堅，當場逮捕賴男等13人，並查扣無線網路分享器、教戰手冊及被害人個資等物。

刑事局查出，賴男前往曼谷郊區設詐騙機房，專以假檢警、健保局人員誆騙台灣民眾，從去年10月起行騙，初步統計已有30多人受害，遭詐騙金額從上百萬元至上千萬元，得手總金額約7000萬元，被害人皆為年紀較大的長輩。

刑事局指出，經分析案情後彙整提供泰國警方協查，因查獲犯嫌皆是台灣籍民眾，經與泰警移民總局協商，泰警考量雙方長期合作友好關係，決定把犯嫌及證物全數移交台灣警方進行後續追查。

賴男等13人在今年9月初遣返回台，刑事局警訊後依詐欺等罪嫌把賴男等人移送桃園地檢署偵辦，呼籲民眾可多向長輩宣導反詐騙知識，或打165反詐騙專線諮詢。（編輯：李錫璋）1080918