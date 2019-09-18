更多編輯台推薦新聞：
專題／不讓免費貼圖輕易騙走個資 自保招數一次看
生活

專題／不讓免費貼圖輕易騙走個資 自保招數一次看

巴西近5億蜜蜂農藥中毒死亡 學者：可能引發食物戰爭
國際

巴西近5億蜜蜂農藥中毒死亡 學者：可能引發食物戰爭

美國會聽證 黃之鋒何韻詩促通過香港法案
兩岸

美國會聽證 黃之鋒何韻詩促通過香港法案

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

傅崐萁理想大地開發案 二審維持無罪

最新更新：2019/09/18 17:02
花蓮理想大地開發案，前花蓮縣長傅崐萁違反稅捐稽徵法、偽證罪，花蓮高分院18日宣判，維持一審無罪判決。（中央社檔案照片）
花蓮理想大地開發案，前花蓮縣長傅崐萁違反稅捐稽徵法、偽證罪，花蓮高分院18日宣判，維持一審無罪判決。（中央社檔案照片）

（中央社記者張祈花蓮縣18日電）花蓮理想大地開發案，前花蓮縣長傅崐萁違反稅捐稽徵法、偽證罪一審判無罪，檢方認為無罪理由不足提起上訴。花蓮高分院今天宣判，維持一審無罪判決。

傅崐萁民國100年遭理想大地控訴，藉勢藉端逼售壽豐鄉66筆土地，再透過榮亮實業公司轉售淨賺新台幣2億多元，涉逃漏營業稅9114萬元。

傅被控藉勢或藉端勒索財物罪獲不起訴確定，但花蓮地檢署偵查認定，榮亮公司實際負責人就是傅崐萁，去年依違反稅捐稽徵法、偽證罪追加起訴傅等3人。

花蓮地方法院法官認為鮑廣廷才是實際負責人，去年判他1年6個月；傅崐萁、購地者林德復無罪。

花蓮地檢署去年9月再提8大證據上訴。花蓮高分院今判決指出，依據檢察官一審、上訴所提證據綜合觀察，認為傅崐萁不是榮亮公司負責人，也不足以認定傅崐萁、林德復共同違反稅捐稽徵法；傅崐萁等3人偽證罪也同樣維持一審無罪判決。

另外，鮑廣廷一審被依逃漏稅判決有期徒刑1年6個月、登載紀錄不實判刑2個月可易科罰金，二審維持不變。

花蓮地檢署主任檢察官陳旭華表示，本案為二審定讞案件，無法再上訴；將會在台灣高等檢察署花蓮檢察分署收到判決書後，討論是否提出再審或非常上訴等救濟方式。（編輯：唐聲揚）1080918

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報