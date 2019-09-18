傅崐萁理想大地開發案 二審維持無罪

（中央社記者張祈花蓮縣18日電）花蓮理想大地開發案，前花蓮縣長傅崐萁違反稅捐稽徵法、偽證罪一審判無罪，檢方認為無罪理由不足提起上訴。花蓮高分院今天宣判，維持一審無罪判決。

傅崐萁民國100年遭理想大地控訴，藉勢藉端逼售壽豐鄉66筆土地，再透過榮亮實業公司轉售淨賺新台幣2億多元，涉逃漏營業稅9114萬元。

傅被控藉勢或藉端勒索財物罪獲不起訴確定，但花蓮地檢署偵查認定，榮亮公司實際負責人就是傅崐萁，去年依違反稅捐稽徵法、偽證罪追加起訴傅等3人。

花蓮地方法院法官認為鮑廣廷才是實際負責人，去年判他1年6個月；傅崐萁、購地者林德復無罪。

花蓮地檢署去年9月再提8大證據上訴。花蓮高分院今判決指出，依據檢察官一審、上訴所提證據綜合觀察，認為傅崐萁不是榮亮公司負責人，也不足以認定傅崐萁、林德復共同違反稅捐稽徵法；傅崐萁等3人偽證罪也同樣維持一審無罪判決。

另外，鮑廣廷一審被依逃漏稅判決有期徒刑1年6個月、登載紀錄不實判刑2個月可易科罰金，二審維持不變。

花蓮地檢署主任檢察官陳旭華表示，本案為二審定讞案件，無法再上訴；將會在台灣高等檢察署花蓮檢察分署收到判決書後，討論是否提出再審或非常上訴等救濟方式。（編輯：唐聲揚）1080918