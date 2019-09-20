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戴資穎中國羽賽挺進4強 重返世界球后只差一步

最新更新：2019/09/20 21:09
台灣羽球一姐戴資穎20日在中國羽球公開賽扳倒泰國女將布莎南，闖進4強。（中央社檔案照片）
台灣羽球一姐戴資穎20日在中國羽球公開賽扳倒泰國女將布莎南，闖進4強。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北20日電）身為這次中國羽球公開賽僅存的台將，台灣羽球一姐戴資穎今天8強賽，以21比17、21比10擊退泰國女將布莎南，4強賽將對決中國選手陳雨菲，只要獲勝就能重返球后寶座。

世界排名第4的戴資穎過去2016年曾闖進中國公開賽4強，這次在常州從從首輪起，以一局未失之姿，再度闖進4強，追平個人在中國公開賽的最佳成績。

台灣羽球一哥周天成稍早不敵丹麥好手安東森（Anders Antonsen），8強止步，僅剩戴資穎有機會爭奪4強門票，而戴資穎8強賽的對手為世界排名第18的泰國女將布莎南（Busanan Ongbamrungphan），過去10度交手，戴資穎拿下7勝3敗占上風，且目前對戰5連勝。

戴資穎今天歷經首局開賽落後，進入比賽中段後，在10比10平手之際，穩住陣腳、連拿4分超前，隨後拉開差距，雖在20比13領先時，被對手連續化解4個局點，所幸仍穩穩地以21比17拿下首局。

戴資穎次局以6比2領先，但對手一路追趕，兩度扳平戰局，而戴資穎依舊沉穩應對，拉出一波8比0強攻，最終以21比10獲勝，僅花33分鐘，就收下4強門票，下一戰將出戰世界排名第2的陳雨菲，過去兩人13度交手，戴資穎以12勝1敗占優勢。（編輯：吳協昌）1080920

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