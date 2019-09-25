台電：未規劃重啟核四 不會再花錢調查地質

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）民間團體日前公布地質資料，確定核四周遭有活動斷層。台電今天表示，核四目前是封存階段，由於政府未規劃重啟核四，因此，台電未來不會再花錢調查，將努力做好資產維護。

民間團體日前公布核四海域有活動斷層的新事證，由於核四的耐震係數不足，要求應立即終結核四計畫。

台電今天舉行第20屆「瓩設計獎 全國校園電力宣導及競賽活動」起跑記者會，台電發言人徐造華會前接受採訪時表示，核四目前為封存狀態，政府未規劃重啟核四，因此，台電不會花錢調查，就是努力做好資產維護。

在場媒體問台電是否會公開揭露核四地質報告，徐造華說，台電進行許多調查以及研究報告，「若要公布會公布不完」，因為核四沒有重啟規劃，地質資料僅供參考，「如果不蓋房子，遠遠的地方有斷層，也就不需要了解斷層對自己的影響。」

徐造華強調，核電安全要求特別嚴謹，一般電廠要求則不會那麼高，核四原場址若未來要做他用，台電將依照法規、地質、安全再研議，至於是否涉及斷層問題，會再看利用方式，一定會符合安全規範。不過，台電當前重點工作是維護核四。

政府目前並未規劃重啟核四，台電依照立法院決議將燃料棒運回美國原廠，至今已外運4批、872束核子燃料外運作業，剩餘核子燃料可供核四一部機組低功能運行。

經濟部先前指出核四重啟面臨五大困難，包含核四原廠專案團隊已解散；核四很多設備是20年前的設計，有些工廠已停產或破產；原廠還要評估是否同意續建、測試、驗證及保固，意願待確認；高度不確認的工期加上經費，是否能被民眾接受；地方民意反彈，核廢料無法處理，也無處可去。（編輯：林興盟）1080925